El consumo sigue sin repuntar: caída en supermercados y mayoristas

Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?
Mercado de alquileres en La Plata para los universitarios: ¿Cuánto cuesta un monoambiente?
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio: ¿Podría haber paro de micros?
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Los abusos en el Senado llegaron al Concejo Deliberante y exigen una comisión investigadora
Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas
Nico Vázquez vivió un momento paranormal en vivo cuando habló de su hermano Santiago
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las ventas en los autoservicios mayoristas, supermercados y centros de compras disminuyeron en noviembre contra el mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Supermercados
Las ventas totales a precios constantes registraron una caída del 2,8% interanual. Lo mismo ocurrió con la medición mensual: cayó 3,8% contra octubre. Este último dato fue la mayor caída desde diciembre de 2023.
LE PUEDE INTERESAR
Los abusos en el Senado llegaron al Concejo Deliberante y exigen una comisión investigadora
Sin embargo, en el acumulado del año la variación se ubicó en terreno positivo y subió 2,2% respecto a igual período de 2024.
Lo cierto es que desde que inició el 2025 la tendencia se consolidó hacia abajo: solamente cuatro meses terminaron con variaciones positivas -enero (1,6%), febrero (0,7%), marzo (1,4%) y octubre (1,8%)- mientras que el resto cayó.
Shoppings
En cuanto a los centros de compras, las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%).
En concreto, alcanzaron los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.
Las ventas promedio por m2 se ubicaron en $554.631, mientras que el promedio de venta fue de $108.076 millones por local.
Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).
Mayoristas
Por último, en los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%.
Así, el acumulado de los once meses del año cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.
La tendencia de los mayoristas es dispar, ya que seis de los once meses aumentaron en sus ventas. Sin embargo, otros cinco quedaron por debajo y todavía resta conocerse los números de diciembre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí