Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata

La exdiputada Susana González fue oficializada ayer como nueva titular del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. La dirigente de Ensenada reemplazará a José María Lojo, que había sido desplazado en las últimas semanas.

González estaba ejerciendo la titularidad del Puerto desde fines del año pasado, pero ahora el decreto 11/26 que firmó el gobernador Axel Kicillof le da respaldo formal al nombramiento. La disposición es retroactiva al 11 de diciembre de 2025.

La designación de González forma parte de una serie de cambios que la gestión de Kicillof está realizando en los puertos de la Provincia. En esa ese marco, la ex legisladora Mónica Litza asumió al frente del consorcio del puerto de Dock Sud. Litza es una dirigente que supo reportar al massismo pero que ahora se muestra cerca del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aliado a Kicillof.

En tanto, Mariano Carrillo fue designado en forma interina en la estación portuaria de Quequén.

González es una dirigente de estrecho vínculo político con el intendente de Ensenada, Mario Secco. Hasta diciembre fue una de las principales voces del kicillofismo en la Cámara de Diputados bonaerense.

González es abogada recibida de la Universidad Nacional de La Plata y estuvo a cargo de la secretaría de Seguridad del municipio de Ensenada antes de su llegada a la Cámara baja provincial.

En tanto, se espera para el mes próximo o principios de marzo la designación del presidente del Astillero Río Santiago, cargo que quedó vacante desde que Pedro Wasiejko presentó su renuncia el año pasado.

Hay quienes dicen que el intendente Secco sugeriría un nombre para ese cargo.