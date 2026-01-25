Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Hoy, 33 grados

Llegan días con el termómetro a punto de explotar

Llegan días con el termómetro a punto de explotar

En la calle con botellas de agua para sobrellevar el calor/D. Alday

25 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

Tras los 31 grados de ayer, siguen los días a puro sol y con algunas nubes. Fue por eso que muchos platenses aprovecharon para hacer una escapada al río (ver en pág. 16), tirarse a la pileta o salir a las plazas y los parques para tirarse en la sombra con una botellita de agua.

La madrugada del sábado ya cambió la tesitura de la última semana. Si bien antes del fin de semana las noches fueron más bien frescas, lo que ayudó a paliar el sofocón desde el lunes pasado, ayer hubo quienes volvieron a prender el ventilador o el aire acondicionado para dormir mejor, sin sufrir por el calor.

Para este domingo se espera una temperatura mínima de 23 grados temprano por la mañana, con un cielo que amanecerá algo a parcialmente nublado. Luego el registro térmico escalará hasta los 33°C y culminaría la jornada en 26°C.

Mañana, lunes, la mínima será de 26 grados y la máxima de 36°C. Esto se deberá al crecimiento del porcentaje de humedad en el ambiente, aunque el cielo estará algo a parcialmente nublado.

Ya para el martes podrían caer algunas precipitaciones, mientras que la temperatura rondará desde los 22 grados hasta los 34°C.

Según el pronóstico extendido, hasta el próximo sábado seguirán las máximas por arriba de 30°C.

