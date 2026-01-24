Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión

Wall Street apuesta por el carry trade y el Central espera un aluvión de extranjeros

Leandro Gabin

24 de Enero de 2026 | 02:12
La compra de dólares por parte del Banco Central (más de US$ 900 millones en enero) y la caída del tipo de cambio impulsa la idea del carry trade. Bank of America fue el primero en comentarlo en informes y ahora el JP Morgan salió con la misma idea (recomienda vender dólar futuro y apostar al peso, al considerar que el mercado exagera el riesgo de devaluación y que las tasas ofrecen mejor retorno).

Con las tasas de los bonos en pesos altas y el dólar estable y para abajo, vuelven las apuestas de los inversores extranjeros. Incluso en una presentación que hizo Vladimir Werning, el número dos del Banco Central (BCRA) donde advirtió que aún quedan por liquidar US$ 3.600 millones de emisiones corporativas, se destacó la poco presencia de extranjeros en el mercado local.

Los fondos del exterior están muy poco posicionados en pesos con respecto al pasado reciente (sobre todo en 2017 y 2018). La cuenta de Werning es que hay US$ 3.700 millones de extranjeros en bonos en pesos argentinos cuando supo haber US$ 21.000 millones en 2018 y US$ 30.000 millones en 2017.

Expectativa

El atractivo por los activos en pesos y los dólares que tienen que llegar hace que la creencia en el mercado sea que el Central va a seguir sumando para las reservas.

“Creemos que las compras del BCRA continuarán a buen ritmo durante el primer trimestre. A eso debe sumarse que en marzo comienza la liquidación de la cosecha gruesa. Es por ello que no sorprende que estén comenzando a proliferar los informes tanto locales como de bancas internacionales, mencionando que hay una ventana para el carry trade. Se nota más apetito por títulos en pesos, tanto en tasa fija corta como en CER corto y medio”, detalló Nicolás Cappella, trader de Invertir en Bolsa (IEB).

Dice que en el tramo largo también se notó volumen, pero no tan marcado como en los mencionados anteriormente. De hecho, hubo otra emisión que refleja el atractivo que hay en el exterior por empresas argentinas. YPF colocó US$ 550 millones al 8,10% en su emisión de deuda y se suma a los US$ 3.600 que aún falta liquidar.

“La actual calma cambiaria se vuelve a apoyar en el atractivo del carry trade”

“El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los US$ 300 millones iniciales hasta US$ 550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual. La operación consolida la curva de YPF en dólares y refuerza su acceso al mercado internacional, en un momento donde el apetito por crédito argentino vuelve a mostrar señales constructivas”, explicó Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz Capital.

La operación además consolida un arranque de año muy activo para el mercado corporativo argentino en los mercados internacionales, con colocaciones recientes relevantes como PAE (US$ 375 millones), Telecom (US$ 600 millones), Banco Macro (US$ 400 millones) y ahora YPF (US$ 550 millones), reflejando una demanda que se mantiene firme para créditos de primera línea. Para IEB, en base a todo esto, probablemente en las semanas que vienen veamos algunos provinciales buscando emitir también.

“La actual calma cambiaria vuelve a apoyarse en el atractivo del carry trade. El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas con un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en pesos y desalienta la dolarización. Esta dinámica contribuye a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica”, apuntó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

 

