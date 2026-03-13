Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo

Estudiantes ya palpita la Copa Libertadores: se confirmaron todos los clasificados
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
Crecen las filas y las demoras en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
"El Jardín Botánico está olvidado": preocupación de los vecinos por el estado de Parque Saavedra
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
Las 10 empresas de medicina prepaga que el Gobierno dio de baja
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Científicos de La Plata avanzan con un dispositivo de diagnóstico para la hepatitis E, que se transmite por el agua
Jornada histórica y emotiva en Ignacio Correas por el estreno de su primera escuela secundaria
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
"Es una cosa que no les puedo explicar, chicas. No lo puedo explicar”, sentenció
Escuchar esta nota
La ex Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena tras un comentario íntimo que dejó a todos descolocados. Durante una charla en vivo con Martín Cirio, la influencer habló sin tapujos sobre su sexualidad y terminó elogiando las partes íntimas de su expareja, Thiago Medina.
Celis participó del stream junto a Julieta Poggio, su excompañera de Gran Hermano Argentina, y la conversación rápidamente se volvió picante cuando comenzaron a hablar de relaciones y preferencias sexuales..
Todo comenzó cuando Cirio comparó la personalidad de ambas invitadas. “Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, le dijo entre risas, mientras sugería que Poggio tenía una postura más abierta respecto a los géneros.
En ese momento, Poggio se metió en la charla y lanzó una frase que hizo estallar el estudio de carcajadas:
“Sí, amiga, a vos te encanta la pij…”.
Daniela Celis: "Amo la pija, no podria vivir sin una. Me pasó algo malo a mi en la vida, encontré una muy buena, me enamoré de esa buena y tuve dos hijas con esa buena. Donde encuentro otra mejor si ya tengo una buena? Es una cosa que no les puedo explicar chicos" 👀 pic.twitter.com/TQ2h3aZD6f— TRONK (@TronkOficial) March 13, 2026
LE PUEDE INTERESAR
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Lejos de incomodarse, Daniela redobló la apuesta y respondió sin ningún filtro:
“Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”, dijo entre risas, generando sorpresa entre todos los presentes.
Pero el momento más fuerte llegó cuando explicó por qué le cuesta despegarse sentimentalmente de Thiago. “Me pasó algo malo en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena, ¿entendés? O dónde encuentro otra mejor si ya tengo una buena”, lanzó, en una clara referencia al ex Gran Hermano.
Cirio, divertido por la confesión, recordó la intensidad de la relación que ambos mostraron dentro del reality: “Además, ustedes dos tenían muy buena química”, comentó, alimentando todavía más el clima picante de la charla.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí