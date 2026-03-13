Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo

La ex Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena tras un comentario íntimo que dejó a todos descolocados. Durante una charla en vivo con Martín Cirio, la influencer habló sin tapujos sobre su sexualidad y terminó elogiando las partes íntimas de su expareja, Thiago Medina.

Celis participó del stream junto a Julieta Poggio, su excompañera de Gran Hermano Argentina, y la conversación rápidamente se volvió picante cuando comenzaron a hablar de relaciones y preferencias sexuales..

Todo comenzó cuando Cirio comparó la personalidad de ambas invitadas. “Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, le dijo entre risas, mientras sugería que Poggio tenía una postura más abierta respecto a los géneros.

En ese momento, Poggio se metió en la charla y lanzó una frase que hizo estallar el estudio de carcajadas:

“Sí, amiga, a vos te encanta la pij…”.

Daniela Celis: "Amo la pija, no podria vivir sin una. Me pasó algo malo a mi en la vida, encontré una muy buena, me enamoré de esa buena y tuve dos hijas con esa buena. Donde encuentro otra mejor si ya tengo una buena? Es una cosa que no les puedo explicar chicos" 👀 pic.twitter.com/TQ2h3aZD6f — TRONK (@TronkOficial) March 13, 2026

Lejos de incomodarse, Daniela redobló la apuesta y respondió sin ningún filtro:

“Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”, dijo entre risas, generando sorpresa entre todos los presentes.

Pero el momento más fuerte llegó cuando explicó por qué le cuesta despegarse sentimentalmente de Thiago. “Me pasó algo malo en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena, ¿entendés? O dónde encuentro otra mejor si ya tengo una buena”, lanzó, en una clara referencia al ex Gran Hermano.

Cirio, divertido por la confesión, recordó la intensidad de la relación que ambos mostraron dentro del reality: “Además, ustedes dos tenían muy buena química”, comentó, alimentando todavía más el clima picante de la charla.