El Mundo

Irán revela un mural con advertencias a EE UU si lanza un ataque militar

AP

26 de Enero de 2026 | 02:33
Irán elevó el tono de su advertencia a Estados Unidos al revelar un mural en una plaza central de Teherán que anticipa represalias ante un eventual ataque militar. La obra muestra aviones dañados sobre un portaaviones y el mensaje “Si siembras el viento, cosecharás la tempestad”. El gesto coincide con el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia la región y con declaraciones de Donald Trump, quien afirmó mantener “todas las opciones abiertas” frente a la escalada de tensiones entre ambos países.

