La tormenta invernal tiene en jaque a EE UU

Una calle de Washington cubierta de nieve, en medio de la intensa tormenta invernal / AFP

Una de las tormentas invernales más severas de las últimas décadas está azotando a Estados Unidos y dejando a su paso apagones masivos, vuelos cancelados y supermercados desabastecidos.

El fenómeno, impulsado por una masa de aire ártico procedente de Canadá, avanzó desde el sur y el centro del país hacia el noreste con temperaturas extremas, intensas nevadas y peligrosas acumulaciones de hielo.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre impactos “potencialmente catastróficos” y alertó que las condiciones heladas persistirán durante varios días, con ciclos de recongelación que dificultan tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento a pie. En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

Personas cruzan la Sexta Avenida bajo la abundante nieve en la ciudad de Nueva York / AFP

Más de 900.000 usuarios quedaron sin electricidad, principalmente en el sur, una región poco acostumbrada a este tipo de eventos. Tennessee registró más de 250.000 cortes, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana rondaron los 100.000 cada uno.

También hubo decenas de miles de afectados en Kentucky y Georgia. Las autoridades instaron a la población a permanecer en sus hogares y evitar las rutas salvo extrema necesidad. El impacto en el transporte fue inmediato. Más de 15.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana y miles sufrieron demoras. Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York prácticamente suspendieron sus operaciones, mientras que oficinas federales cerrarán de forma preventiva.

En varias ciudades, la población respondió con compras compulsivas ante los pronósticos, dejando estantes vacíos en supermercados. El hielo amenaza con prolongar los cortes de energía y causar daños a árboles e infraestructura.

Tras el paso de la tormenta, se esperan temperaturas extremas, con sensaciones térmicas que podrían descender por debajo de los –45 °C, prolongando una crisis invernal que mantiene en vilo a gran parte del país.

Taxis acuáticos estacionados en el muelle Navy Pier en la costa del lago Michigan en Chicago / AP