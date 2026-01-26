Acuerdo “100% listo”: el apoyo de EE UU para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el acuerdo de garantías de seguridad que Estados Unidos ofrece a su país está “100% listo” para ser firmado, tras dos días de intensas conversaciones diplomáticas y militares. El anuncio lo realizó en Vilna, durante una visita oficial a Lituania, donde explicó que Kiev aguarda ahora que sus socios definan una fecha para la firma formal del documento.

Una vez rubricado, el texto deberá ser ratificado tanto por el Congreso estadounidense como por el Parlamento ucraniano.

Según Zelenski, el acuerdo representa un paso clave para reforzar la defensa ucraniana en medio de la guerra con Rusia, que ya lleva cuatro años.

Aunque no se difundieron detalles completos, las garantías de seguridad incluirían compromisos a largo plazo en materia de asistencia militar, cooperación estratégica y apoyo económico, siguiendo el modelo de acuerdos similares firmados por Ucrania con otros países occidentales.

El mandatario también reiteró que la aspiración de Ucrania de ingresar en la Unión Europea para 2027 es parte central de su estrategia de seguridad. A su juicio, la adhesión al bloque no solo consolidaría el rumbo político del país, sino que funcionaría como una “garantía de seguridad económica” frente a la presión rusa y la incertidumbre regional.

Zelenski se refirió además a las conversaciones mantenidas en Abu Dabi, calificándolas como un formato inusual por incluir, además de diplomáticos, a representantes militares de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Fue, según dijo, el primer esquema trilateral de este tipo en mucho tiempo, con el objetivo de explorar vías para poner fin al conflicto. No obstante, reconoció que persisten profundas diferencias, especialmente en lo relativo al territorio.

“La integridad territorial de Ucrania debe ser respetada”, subrayó, al rechazar las exigencias del Kremlin. Rusia insiste en que cualquier acuerdo de paz debe incluir la retirada de las fuerzas ucranianas de regiones del este que Moscú se anexionó ilegalmente, aunque no controla por completo. En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo conversaciones con enviados estadounidenses, mientras Washington intenta encontrar un punto de equilibrio entre las posiciones enfrentadas.

Las negociaciones continuarán el 1 de febrero en Emiratos Árabes Unidos. Entre los temas pendientes figuran un posible alto el fuego previo a un acuerdo definitivo y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, actualmente bajo ocupación rusa. Mientras tanto, Kiev apuesta a que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos marque un antes y un después en su capacidad de resistencia y negociación.