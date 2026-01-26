Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EL TEXTO DEBERÁ SER RATIFICADO POR LOS CONGRESOS DE AMBOS PAÍSES

Acuerdo “100% listo”: el apoyo de EE UU para Ucrania

Zelenski confirmó que el pacto de seguridad con Washington ya está cerrado, mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia

26 de Enero de 2026 | 02:38
Edición impresa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el acuerdo de garantías de seguridad que Estados Unidos ofrece a su país está “100% listo” para ser firmado, tras dos días de intensas conversaciones diplomáticas y militares. El anuncio lo realizó en Vilna, durante una visita oficial a Lituania, donde explicó que Kiev aguarda ahora que sus socios definan una fecha para la firma formal del documento.

Una vez rubricado, el texto deberá ser ratificado tanto por el Congreso estadounidense como por el Parlamento ucraniano.

Según Zelenski, el acuerdo representa un paso clave para reforzar la defensa ucraniana en medio de la guerra con Rusia, que ya lleva cuatro años.

Aunque no se difundieron detalles completos, las garantías de seguridad incluirían compromisos a largo plazo en materia de asistencia militar, cooperación estratégica y apoyo económico, siguiendo el modelo de acuerdos similares firmados por Ucrania con otros países occidentales.

El mandatario también reiteró que la aspiración de Ucrania de ingresar en la Unión Europea para 2027 es parte central de su estrategia de seguridad. A su juicio, la adhesión al bloque no solo consolidaría el rumbo político del país, sino que funcionaría como una “garantía de seguridad económica” frente a la presión rusa y la incertidumbre regional.

Zelenski se refirió además a las conversaciones mantenidas en Abu Dabi, calificándolas como un formato inusual por incluir, además de diplomáticos, a representantes militares de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Fue, según dijo, el primer esquema trilateral de este tipo en mucho tiempo, con el objetivo de explorar vías para poner fin al conflicto. No obstante, reconoció que persisten profundas diferencias, especialmente en lo relativo al territorio.

LE PUEDE INTERESAR

La tormenta invernal tiene en jaque a EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Nueva tanda de presos liberados en Venezuela

“La integridad territorial de Ucrania debe ser respetada”, subrayó, al rechazar las exigencias del Kremlin. Rusia insiste en que cualquier acuerdo de paz debe incluir la retirada de las fuerzas ucranianas de regiones del este que Moscú se anexionó ilegalmente, aunque no controla por completo. En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo conversaciones con enviados estadounidenses, mientras Washington intenta encontrar un punto de equilibrio entre las posiciones enfrentadas.

Las negociaciones continuarán el 1 de febrero en Emiratos Árabes Unidos. Entre los temas pendientes figuran un posible alto el fuego previo a un acuerdo definitivo y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, actualmente bajo ocupación rusa. Mientras tanto, Kiev apuesta a que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos marque un antes y un después en su capacidad de resistencia y negociación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero

Silva es duda para el partido con River

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Ausente ante Boca y en duda para el clásico
Últimas noticias de El Mundo

La tormenta invernal tiene en jaque a EE UU

Nueva tanda de presos liberados en Venezuela

VIDEO. Dos muertes sacuden la ofensiva antiinmigración de Trump en Mineápolis

La Fed resiste presiones y mantendría las tasas
Policiales
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla
VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región
Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso
Amenazó a su pareja con una cuchilla
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Deportes
VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla