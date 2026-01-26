Nueva tanda de presos liberados en Venezuela

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados ayer en Venezuela, en una nueva tanda de liberaciones que avanza con extrema lentitud y bajo fuerte presión internacional.

La información fue confirmada por la ONG Foro Penal, que sigue de cerca el proceso iniciado tras la caída de Nicolás Maduro y la asunción interina de Delcy Rodríguez. Según detalló el director de la organización, Alfredo Romero, las excarcelaciones se produjeron en distintos puntos del país y continúan siendo verificadas, por lo que la cifra final podría aumentar.

Su colega Gonzalo Himiob precisó que muchas de las liberaciones ocurrieron durante la madrugada. Afuera de los centros de detención, familiares aguardaron durante horas -incluso a la intemperie- con la esperanza de reencontrarse con sus allegados.

CIFRAS DISCORDANTES

El gobierno asegura haber liberado a 626 detenidos desde diciembre y anunció que solicitará a la ONU la verificación de esa cifra.

Sin embargo, los números oficiales contrastan con los reportes de las organizaciones de derechos humanos, que contabilizan aproximadamente la mitad en el mismo período y estiman que aún hay entre 800 y 1.200 presos políticos en el país.

La nueva tanda se conoció un día después de que Rodríguez llamara públicamente a “alcanzar acuerdos” con la oposición para garantizar la paz. Sus declaraciones se producen en un contexto marcado por años de férreo control estatal, protestas reprimidas y detenciones masivas, especialmente tras las controvertidas elecciones de 2024.

Entre los liberados en los últimos días figuran nombres de alto perfil, como el yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, el exaspirante Enrique Márquez, la activista Rocío San Miguel y el periodista Roland Carreño. No obstante, referentes opositores clave como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano y el activista Javier Tarazona continúan encarcelados.