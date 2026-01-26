Dos muertes sacuden la ofensiva antiinmigración de Trump en Mineápolis

En 5 años, más de 6 de cada 10 extranjeros que ingresaron a la UNLP eligieron Medicina
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense durante un operativo federal en Mineápolis (Minnesota) intensificó ayer la presión política y social sobre el gobierno de Donald Trump y su ofensiva antiinmigración.
Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos, murió el sábado tras un altercado con agentes federales durante una manifestación contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso reavivó la indignación generada semanas atrás por la muerte de Renee Good, abatida a tiros el 7 de enero por un agente del ICE en la misma ciudad.
Como en esa ocasión, la administración Trump responsabilizó de inmediato a la víctima. Según la versión oficial, Pretti intentó herir a los agentes con una pistola.
Sin embargo, un video verificado por medios estadounidenses parece contradecir ese relato: en las imágenes se observa que Pretti nunca desenfunda un arma y que los disparos se producen segundos después de que fuera reducido y tirado al suelo.
Los padres del enfermero acusaron al gobierno de difundir “mentiras repugnantes” y aseguraron que su hijo estaba desarmado cuando fue baleado. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresó su “dolor” por lo ocurrido y, aunque defendió el accionar de los agentes, adoptó un tono más cauteloso y afirmó que la investigación aportará mayor claridad.
El vicefiscal general Todd Blanche reconoció que aún no se conocen detalles clave y que es necesaria una pesquisa exhaustiva.
Incluso senadores republicanos reclamaron una investigación completa y cooperación con las autoridades locales, algo que la Casa Blanca había rechazado tras la muerte de Good. En Mineápolis, miles de agentes federales fueron desplegados en las últimas semanas en el marco de denuncias de presunto fraude vinculadas a inmigrantes somalíes, acusaciones con fuerte carga racial amplificadas por Trump.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió el retiro inmediato de los agentes federales y advirtió sobre nuevos episodios letales. Las autoridades locales presentaron una demanda para frenar el operativo y un juez ordenó preservar todas las pruebas del caso Pretti.
El expresidente Barack Obama calificó la muerte como una “tragedia desgarradora” y un llamado de atención sobre valores fundamentales “bajo ataque”, mientras crece el malestar ciudadano frente a una política migratoria cada vez más cuestionada.
