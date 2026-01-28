Intentó robar una moto a pie, pero no llegó muy lejos

Un adolescente de 17 años fue arrestado el lunes por personal de la Patrulla Municipal, luego que fuera alertado sobre el robo de una moto -perteneciente a una mujer de 31 años- que estaba frente al Hospital de Niños de La Plata.

Fuentes policiales indicaron que el menor de edad se apoderó de ese rodado, una Gilera Smash, de color rojo, en la cuadra de 66 entre 14 y 15.

La maniobra fue presenciada por alguien que enseguida avisó a dichos agentes y, de inmediato, se desplegó un operativo cerrojo, que posibilitó dar con el ladrón en la esquina de 15 y 65.

LA LLEVABA A TIRO

Los voceros señalaron que, al momento de ser descubierto, el joven llevaba a tiro dicho a esa moto, constatándose que tenía “el trabamanubrio dañado”.

Fue aprehendido por “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública”. Asimismo, luego los oficiales, citaron los informantes, dieron con la damnificada.