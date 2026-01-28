Un joven hospitalizado tras un fuerte siniestro vial

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Los choques entre vehículos en La Plata volvieron a involucrar a una moto. Esta vez sucedió en Villa Elisa, donde una colisión dejó como saldo a un joven que fue hospitalizado por golpes en sus piernas.
Así lo dieron a conocer fuentes del caso, que refirieron que el siniestro vial se produjo en la esquina de 5 y 54, en esa zona localidad del norte platense.
Por circunstancias que se procuran determinar, impactaron entre sí un camión Iveco, que conducía quien fue identificado oficialmente como un hombre de 48 años, y una Motomel que manejaba un joven de 26 años.
Debido al violento encontronazo, se informó que este último cayó pesadamente al pavimento y terminó con lesiones en sus piernas. Rápidamente, se convocó a una ambulancia del SAME, que al llegar al lugar trasladó al muchacho al hospital de Gonnet, donde recibió la atención médica correspondiente.
Se hizo saber que personal policial incautó en la ocasión a los referidos vehículos. En la comisaría decimosegunda se iniciaron actuaciones por “lesiones culposas”.
