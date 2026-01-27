Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela
VIDEO .- La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El defensor Tomás Palacios firmó ayer su contrato con Estudiantes y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo. Estará a préstamo por una temporada y ayer estuvo en City Bell tras el acuerdo con el Inter de Milán, dueño de su ficha.
Tomás Palacios es marcador central zurdo, de 1.96 metros y con pasado en la Selección Juvenil. Luego de haber tenido un buen paso en Independiente Rivadavia de Mendoza, el defensor despertó el interés del Inter de Milán, donde fue comprado. Sin embargo, sumó un puñado de minutos y no pudo asentarse.
Nacido en La Pampa, el defensor de 22 años comenzó su carrera en Talleres de Córdoba y luego pasó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Además de haber tenido un paso por el Inter, donde llegó a mediados de 2024, en 2025 jugó en el Monza y, con la Selección Argentina Sub 20, participó en los Juegos Suramericanos de 2022. “¡Bienvenido al Pincha, Tomás!”, escribieron en las redes sociales del Pincha para recibirlo.
De esta forma, el defensor ya formará parte del regreso a los entrenamientos de Estudiantes, luego del partido de hoy ante Boca en UNO.
Sin embargo, todavía no está para jugar ya que está en la etapa final de su lesión en el muslo izquierdo. Desde hace dos meses no suma minutos, pero se estima que podría estar disponible para la cuarta fecha ante Deportivo Riestra en UNO.
De esta forma, Domínguez sumó una nueva alternativa para la zaga central, más allá de la opción de Marcos Rojo. Inclusive, habrá que ver que sucede con Facundo Rodríguez, quien evaluaría una oferta de salida para tener continuidad.
Por lo pronto, el mercado de pases del Pincha tiene cuatro caras nuevas: Adolfo Gaich, Eros Mancuso, Tomás Palacios y Brian Aguirre.
✍️ Tomás Palacios firmó su contrato y se convirtió en el tercer refuerzo para este 2026. El defensor arribó a la institución a préstamo por un año, proveniente del Inter de Milán.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 27, 2026
▶️ https://t.co/ULqAUQ4slb pic.twitter.com/qFd6bvKVBX
LEA TAMBIÉN
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí