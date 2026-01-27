Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo

El defensor Tomás Palacios firmó ayer su contrato con Estudiantes y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo. Estará a préstamo por una temporada y ayer estuvo en City Bell tras el acuerdo con el Inter de Milán, dueño de su ficha.

Tomás Palacios es marcador central zurdo, de 1.96 metros y con pasado en la Selección Juvenil. Luego de haber tenido un buen paso en Independiente Rivadavia de Mendoza, el defensor despertó el interés del Inter de Milán, donde fue comprado. Sin embargo, sumó un puñado de minutos y no pudo asentarse.

Nacido en La Pampa, el defensor de 22 años comenzó su carrera en Talleres de Córdoba y luego pasó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Además de haber tenido un paso por el Inter, donde llegó a mediados de 2024, en 2025 jugó en el Monza y, con la Selección Argentina Sub 20, participó en los Juegos Suramericanos de 2022. “¡Bienvenido al Pincha, Tomás!”, escribieron en las redes sociales del Pincha para recibirlo.

De esta forma, el defensor ya formará parte del regreso a los entrenamientos de Estudiantes, luego del partido de hoy ante Boca en UNO.

Sin embargo, todavía no está para jugar ya que está en la etapa final de su lesión en el muslo izquierdo. Desde hace dos meses no suma minutos, pero se estima que podría estar disponible para la cuarta fecha ante Deportivo Riestra en UNO.

De esta forma, Domínguez sumó una nueva alternativa para la zaga central, más allá de la opción de Marcos Rojo. Inclusive, habrá que ver que sucede con Facundo Rodríguez, quien evaluaría una oferta de salida para tener continuidad.

Por lo pronto, el mercado de pases del Pincha tiene cuatro caras nuevas: Adolfo Gaich, Eros Mancuso, Tomás Palacios y Brian Aguirre.

