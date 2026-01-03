Milei celebró en redes sociales la caída de Nicolás Maduro

El presidente argentino Javier Milei celebró este sábado la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras el ataque aéreo a gran escala en Caracas por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América.

En un posteo en las redes sociales, el mandatario de Argentina compartió un artículo periodístico que anoticio la detención y posterior salida de Maduro del país sudamericano. En la publicación, Milei escribió un escueto mensaje: "LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Ayer, Cancillería Argentina había emitido un alerta consular para alertar a los ciudadanos argentinos a que evitarán viajar a Venezuela.

Está previsto que a las 11hs. (hora argentina) el presidente de los Estados Unidos, quien esta mañana a primera hora oficializó la caída de Nicolás Maduro del gobierno venezolano, brinde una conferencia de prensa desde su residencia Mar-a-lago en La Florida, según se informó en el comunicado emitido en redes sociales por el gobierno de los Estados Unidos.

