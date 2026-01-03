VIDEO.- Diosdado Cabello contra EEUU: "Un ataque artero y vil contra un pueblo que dormía"

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro
Venezuela, energía e inflación: por qué un cambio político puede impactar en La Plata
Vicepresidenta de Venezuela dijo que se desconoce el paradero de Maduro y pidió una "prueba de vida"
En un alerta consular, Cancillería Argentina advirtió ayer evitar viajar a Venezuela
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy sábado con el diario EL DIA
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
El agro generaría solo con los granos U$S36.800 millones en la campaña
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no logrará doblegar al gobierno venezolano tras la ofensiva militar y la captura del mandatario Nicolás Maduro, en un escenario marcado por bombardeos y una alta tensión política.
El dirigente llamó a la calma de la población y pidió confiar en el liderazgo actual para no ceder ante lo que calificó como una invasión externa. "Queremos ayudar a la calma en nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero, en facilitarle las cosas al enemigo invasor y terrorista que nos atacó cobardemente", manifestó
Cabello, quien enfatizó que esta no es la primera contienda que enfrenta el país: "No es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar, que nos van a mansillar".
Apareció Diosdado Cabello en medio de los rumores sobre su paradero luego de los bombardeos sobre Caracas y otros puntos de Venezuela. Su presencia es determinante en un escenario como este, tanto en los cuarteles como en las calles. pic.twitter.com/9oXk5Jpzpy— Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) January 3, 2026
Durante su declaración, el referente del oficialismo subrayó la capacidad de supervivencia del movimiento y la organización popular frente a la actual crisis. "Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Más allá de cualquiera de nosotros, acá hay un pueblo organizado que sabe lo que tiene que hacer", sostuvo.
Asimismo, cuestionó el silencio de la comunidad internacional ante el impacto de la ofensiva en zonas residenciales. "Esperamos que el mundo se pronuncie. Bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. ¿Van a ser cómplices los organismos internacionales de esta masacre?", interpeló.
Finalmente, Cabello afirmó que el país se mantiene en calma y que los objetivos de los atacantes no se cumplieron en su totalidad. "Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente. Ellos esperaban que el pueblo saliera desbocado y cobardemente. Los cobardes quedaron en el pasado", concluyó, al tiempo que reiteró que se trató de un "ataque artero y vil contra un pueblo que dormía".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí