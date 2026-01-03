Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

VIDEO.- Diosdado Cabello contra EEUU: "Un ataque artero y vil contra un pueblo que dormía"

VIDEO.- Diosdado Cabello contra EEUU: "Un ataque artero y vil contra un pueblo que dormía"
3 de Enero de 2026 | 09:25

Escuchar esta nota

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no logrará doblegar al gobierno venezolano tras la ofensiva militar y la captura del mandatario Nicolás Maduro, en un escenario marcado por bombardeos y una alta tensión política.

El dirigente llamó a la calma de la población y pidió confiar en el liderazgo actual para no ceder ante lo que calificó como una invasión externa. "Queremos ayudar a la calma en nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero, en facilitarle las cosas al enemigo invasor y terrorista que nos atacó cobardemente", manifestó 
Cabello, quien enfatizó que esta no es la primera contienda que enfrenta el país: "No es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar, que nos van a mansillar".

Durante su declaración, el referente del oficialismo subrayó la capacidad de supervivencia del movimiento y la organización popular frente a la actual crisis. "Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Más allá de cualquiera de nosotros, acá hay un pueblo organizado que sabe lo que tiene que hacer", sostuvo. 

Asimismo, cuestionó el silencio de la comunidad internacional ante el impacto de la ofensiva en zonas residenciales. "Esperamos que el mundo se pronuncie. Bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. ¿Van a ser cómplices los organismos internacionales de esta masacre?", interpeló.

Finalmente, Cabello afirmó que el país se mantiene en calma y que los objetivos de los atacantes no se cumplieron en su totalidad. "Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente. Ellos esperaban que el pueblo saliera desbocado y cobardemente. Los cobardes quedaron en el pasado", concluyó, al tiempo que reiteró que se trató de un "ataque artero y vil contra un pueblo que dormía".

