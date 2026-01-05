Los clubes de fútbol infantil rendidos ante la inseguridad

La ola de inseguridad que golpea a distintas instituciones barriales de La Plata volvió a hacerse sentir con fuerza. Esta vez, el blanco del ataque fue el club de fútbol infantil “Banda Roja”, de 155 entre 41 y 42, donde ingresaron durante la madrugada y saquearon las instalaciones, provocando daños y pérdidas.

Según voceros del caso, en el predio se encontraron con una escena desoladora: dos portones y los candados violentados.

El sitio estaba completamente revuelto, con daños en mobiliario, y el faltante de numerosos elementos esenciales para el funcionamiento de la entidad como una cocina industrial, una garrafa, dos ollas, mercadería, una bolsa con 15 pelotas de fútbol, una pava eléctrica, una pava de cocina, una parrilla y dos redes de contención.

Desde la institución remarcaron que los martes y viernes por la tarde el club funciona como comedor infantil, por lo que el robo afecta directamente a los chicos y familias que asisten al lugar.