La Ciudad |El “san Roque” y el “Rodolfo Rossi”

Hospitales de la Ciudad sumaron dos tomógrafos

Son de última generación y permitirán la reducción de tiempos de espera, además de tratamientos e intervenciones tempranas

Hospitales de la Ciudad sumaron dos tomógrafos

Casi $500 millones fue el valor de cada instrumento / salud pba

5 de Enero de 2026 | 02:16
Ante el reclamo y la demanda de pacientes y familiares, se instalaron dos tomógrafos en hospitales provinciales de alta complejidad que operan en la Ciudad: uno en el “San Roque” (ubicado en calle 508 y 19) y otro en el “Rodolfo Rossi” (37 y 116).

Ambos aparatos son de última generación (modelo CT3500, de 32 cortes, 64 reconstruidos) y le valieron al gobierno bonaerense una inversión superior a 493 millones de pesos cada uno.

La incorporación de estos instrumentos sanitarios permite, en primer lugar, la reducción de tiempos de espera para acceder a este tipo de estudios; y por otro lado, garantizar más y mejor acceso al sistema de salud.

Asimismo, también significa tratamientos e intervenciones más tempranas.

Es preciso recordar que un tomógrafo es un instrumento que utiliza rayos X y tecnología informática para obtener imágenes de órganos, huesos, vasos sanguíneos y distintos tipos de tejidos.

Asimismo, es un procedimiento indoloro, rápido y sencillo, que resulta imprescindible para detectar lesiones y evaluar daños internos luego de percibir traumatismos graves o accidentes. También permite diagnosticar, planificar tratamientos y monitorear resultados.

Desde la cartera sanitaria bonaerense expresaron que se busca “seguir fortaleciendo la capacidad diagnóstica y quirúrgica del sistema público de salud” y que los nuevos aparatos “reducirán tiempos y garantizarán más acceso a la tecnología de alta complejidad”, concluyeron.

 

