Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |DEBUT Y DESPEDIDA EN LOS SINGLES DE BRISBANE

Camilo Ugo Carabelli no pudo ante Learner Tien

5 de Enero de 2026 | 02:48
Edición impresa

El argentino Camilo Ugo Carabelli perdió por 7-6 (4) y 6-3 ante el estadounidense Learner Tien y quedó eliminado del ATP 250 de Brisbane, en Australia, dejando al certamen sin albicelestes en singles en el primer día de juego.

En poco más de una hora y media de juego en el Queensland Tennis Centre de Brisbane, el bonaerense tuvo un disputado primer set con el oriundo de California quien, finalmente, se terminaría llevando la manga en el tie break, con un resultado de 7-6(4).

En el segundo set y con el primero en su bolsillo, el estadounidense sacó la diferencia en el cuarto juego y se llevó sin complicaciones la victoria, con un resultado de 6-3 en la segunda manga.

Con las cosas dadas de esta manera, Tien avanza a la segunda ronda donde enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Alex Michelsen y el australiano Jack Duckworth que, en el inicio de la jornada, le ganó el tercer clasificatorio al francés Térence Atmane.

Por su parte, la derrota de Ugo Carabelli deja al ATP 250 de Brisbane sin argentinos en su cuadro de singles, tanto en masculino como en femenino.

Sin embargo, en dobles, el mismo tenista de 26 años será el único representante albiceleste, haciendo dupla con el polaco Kamil Majchrzak.

LE PUEDE INTERESAR

Suiza venció a Italia y clasificó a los cuartos

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

De esta forma, en la primera ronda de dobles, la dupla argentina-polaca enfrentará el lunes a la compuesta por el español Alejandro Davidovich Fokina y el campeón defensor de singles, el checo Jiri Lehečka.

Por otro lado, en este arranque del ATP 250 de Brisbane, el estadounidense Frances Tiafoe venció por 6-2 y 6-2 al local Aleksandar Vukic mientras que, en tres sets, el francés Quentin Halys le ganó 1-6, 7(7)-6(5) y 6-4 al polaco Majchrzak.

Además, Rinji Hijikata le ganó por walkover a Matteo Arnaldi en el primer clasificatorio y entró al cuadro principal donde enfrentará hoy a su compatriota Adam Walton.

A su vez, James Duckworth venció en dos sets a Terence Atmane. Quien no corrió con suerte fue Arthur Cazaux ya que debió abandonar el cruce ante el español Pablo Carreno Busta por una lesión en la pierna derecha, luego de haber caído en el primer asalto por 5-3.

Por último, Raphael Collignon le ganó la partida a Ethan Quinn por 7-5 y 6-3, mientras que en el duelo que enfrentaba a los dos anfitriones Dane Sweeny y Cristopher O’Connell, fue el jugador de 24 años quien se hizo fuerte con un 6-7 (4), 6-3 y 6-4.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

El operativo de EE UU genera muchas dudas jurídicas

El triángulo chavista que permanece en la cúpula
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Más rumores que realidades en el Pincha

El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada

Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Espectáculos
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
La Ciudad
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
Hospitales de la Ciudad sumaron dos tomógrafos
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
Política y Economía
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla