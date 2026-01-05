Camilo Ugo Carabelli no pudo ante Learner Tien

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
Inseguridad en Parque Saavedra: le robaron el estéreo y la billetera tras romperle el auto
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Motochorros le tiraron a matar a una mujer para robarle el auto en La Plata
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
El argentino Camilo Ugo Carabelli perdió por 7-6 (4) y 6-3 ante el estadounidense Learner Tien y quedó eliminado del ATP 250 de Brisbane, en Australia, dejando al certamen sin albicelestes en singles en el primer día de juego.
En poco más de una hora y media de juego en el Queensland Tennis Centre de Brisbane, el bonaerense tuvo un disputado primer set con el oriundo de California quien, finalmente, se terminaría llevando la manga en el tie break, con un resultado de 7-6(4).
En el segundo set y con el primero en su bolsillo, el estadounidense sacó la diferencia en el cuarto juego y se llevó sin complicaciones la victoria, con un resultado de 6-3 en la segunda manga.
Con las cosas dadas de esta manera, Tien avanza a la segunda ronda donde enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Alex Michelsen y el australiano Jack Duckworth que, en el inicio de la jornada, le ganó el tercer clasificatorio al francés Térence Atmane.
Por su parte, la derrota de Ugo Carabelli deja al ATP 250 de Brisbane sin argentinos en su cuadro de singles, tanto en masculino como en femenino.
Sin embargo, en dobles, el mismo tenista de 26 años será el único representante albiceleste, haciendo dupla con el polaco Kamil Majchrzak.
De esta forma, en la primera ronda de dobles, la dupla argentina-polaca enfrentará el lunes a la compuesta por el español Alejandro Davidovich Fokina y el campeón defensor de singles, el checo Jiri Lehečka.
Por otro lado, en este arranque del ATP 250 de Brisbane, el estadounidense Frances Tiafoe venció por 6-2 y 6-2 al local Aleksandar Vukic mientras que, en tres sets, el francés Quentin Halys le ganó 1-6, 7(7)-6(5) y 6-4 al polaco Majchrzak.
Además, Rinji Hijikata le ganó por walkover a Matteo Arnaldi en el primer clasificatorio y entró al cuadro principal donde enfrentará hoy a su compatriota Adam Walton.
A su vez, James Duckworth venció en dos sets a Terence Atmane. Quien no corrió con suerte fue Arthur Cazaux ya que debió abandonar el cruce ante el español Pablo Carreno Busta por una lesión en la pierna derecha, luego de haber caído en el primer asalto por 5-3.
Por último, Raphael Collignon le ganó la partida a Ethan Quinn por 7-5 y 6-3, mientras que en el duelo que enfrentaba a los dos anfitriones Dane Sweeny y Cristopher O’Connell, fue el jugador de 24 años quien se hizo fuerte con un 6-7 (4), 6-3 y 6-4.
