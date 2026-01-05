Camilo Ugo Carabelli no pudo ante Learner Tien

El argentino Camilo Ugo Carabelli perdió por 7-6 (4) y 6-3 ante el estadounidense Learner Tien y quedó eliminado del ATP 250 de Brisbane, en Australia, dejando al certamen sin albicelestes en singles en el primer día de juego.

En poco más de una hora y media de juego en el Queensland Tennis Centre de Brisbane, el bonaerense tuvo un disputado primer set con el oriundo de California quien, finalmente, se terminaría llevando la manga en el tie break, con un resultado de 7-6(4).

En el segundo set y con el primero en su bolsillo, el estadounidense sacó la diferencia en el cuarto juego y se llevó sin complicaciones la victoria, con un resultado de 6-3 en la segunda manga.

Con las cosas dadas de esta manera, Tien avanza a la segunda ronda donde enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Alex Michelsen y el australiano Jack Duckworth que, en el inicio de la jornada, le ganó el tercer clasificatorio al francés Térence Atmane.

Por su parte, la derrota de Ugo Carabelli deja al ATP 250 de Brisbane sin argentinos en su cuadro de singles, tanto en masculino como en femenino.

Sin embargo, en dobles, el mismo tenista de 26 años será el único representante albiceleste, haciendo dupla con el polaco Kamil Majchrzak.

De esta forma, en la primera ronda de dobles, la dupla argentina-polaca enfrentará el lunes a la compuesta por el español Alejandro Davidovich Fokina y el campeón defensor de singles, el checo Jiri Lehečka.

Por otro lado, en este arranque del ATP 250 de Brisbane, el estadounidense Frances Tiafoe venció por 6-2 y 6-2 al local Aleksandar Vukic mientras que, en tres sets, el francés Quentin Halys le ganó 1-6, 7(7)-6(5) y 6-4 al polaco Majchrzak.

Además, Rinji Hijikata le ganó por walkover a Matteo Arnaldi en el primer clasificatorio y entró al cuadro principal donde enfrentará hoy a su compatriota Adam Walton.

A su vez, James Duckworth venció en dos sets a Terence Atmane. Quien no corrió con suerte fue Arthur Cazaux ya que debió abandonar el cruce ante el español Pablo Carreno Busta por una lesión en la pierna derecha, luego de haber caído en el primer asalto por 5-3.

Por último, Raphael Collignon le ganó la partida a Ethan Quinn por 7-5 y 6-3, mientras que en el duelo que enfrentaba a los dos anfitriones Dane Sweeny y Cristopher O’Connell, fue el jugador de 24 años quien se hizo fuerte con un 6-7 (4), 6-3 y 6-4.