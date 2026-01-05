Cambaceres regresa a las prácticas en Punta Lara

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Luego de varias semanas de vacaciones para Cambaceres, se terminó el tiempo de descanso para el plantel del Rojo, que esta mañana regresará a los entrenamientos para encarar el inicio de la pretemporada que estará encabezada por el flamante entrenador Hernán Darío Ortíz.
Las prácticas se realizarán en el predio de ATULP, en Punta Lara, lugar elegido para hacer las tareas físicas y de pelota, natural para cada preparación. Además de las evaluaciones y tareas planificadas, este primer día de trabajos le servirá al Indio para reconocer las nuevas caras que acompañaran al equipo durante este año.
Siguiendo esta línea, los nuevos futbolistas que deberán presentarse en el camping ubicado sobre la Almirante Brown son: Franco Maraia, Juan Trentín, Sergio Luayza, Mauricio Romero, Bryan Schmidt, Víctor Gómez, Valentino Toniolo y Renzo Fernández.
A falta de la confirmación de día y horario, Cambaceres debutará en el Torneo de la Primera C ante Estrella del Sur en condición de visitante
