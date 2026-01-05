El Celeste se prepara para volver a la acción

Bajo las ordenes técnicas de Pablo Miranda Villa San Carlos tiene todo listo para el inicio de la pretemporada, con renovaciones, altas y bajas, de cara a la Primera B Metropolitana.

El Celeste sigue trabajando en la conformación de su plantel y en las últimas horas anunció tres renovaciones importantes de cara a la próxima temporada. Francisco Cairo, Luciano Machín y Alejo Lloyaiy extendieron su vínculo con la institución por una temporada más.

Con relación a las incorporaciones, hasta el momento el Villero confirmó la llegada de Simón Cañete, quien llega de Estrella de Berisso y se suma como el primer refuerzo para el nuevo campeonato.

Por otro lado, los futbolistas que no serán parte del primer equipo durante esta temporada son: Los futbolistas que no continuarán en la institución son Matías Samaniego, Elías Brizuela, Juan José Ramírez, Martín Morales, Santiago Díaz, Guillermo Montes, Nicolás Benavidez, Emanuel Zagert, Tomás Esequiel Pérez, Juan Velásquez, Lautaro Greco y Juan Silva.