Tirante y su enorme desafío en la Copa Davis

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cuatro de los cinco convocados el año pasado no podrán estar presentes. Será el debut del platense en el equipo argentino
El capitán de la Slección argentina de tenis, Javier Frana, confirmó los jugadores que representarán a la Albiceleste en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis. Se destaca la presencia del platense Thiago Tirante.
El capitán argentino conformó una sorpresiva lista de convocados debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan. Cuatro de los cinco convocados del año pasado no serán tenidos en cuenta en esta apertura.
En este contexto, Frana convocó para los singles al platense Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, el capitán citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.
En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo repite un integrante: el doblista Andrés Molteni que, junto a Horacio Zeballos, perdió increíblemente la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).
Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, el otro platense, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.
Estados Unidos le ganó 2-1 a España en la última fecha del Grupo A de la United Cup, el torneo mixto de tenis que se disputa en la ciudad australiana de Perth, y clasificó a cuartos de final.
LE PUEDE INTERESAR
El campeón arrancó con el pie derecho
LE PUEDE INTERESAR
Elogio de Checo Pérez a Franco Colapinto
El equipo argentino había vencido con contundencia a España por 3-0 y había caído 2-1 con Estados Unidos. Por ello, necesitaba un triunfo de los europeos para sellar su clasificación.
A pesar de este resultado que lo deja expectante en cuanto a su clasificación, Argentina recibió la grata noticia del triunfo 2-1 de Grecia sobre Gran Bretaña, que no le alcanza para ser mejor segundo y quedó eliminado.
Con este panorama, el equipo de Gutiérrez necesita cualquier resultado en la serie entre Italia y Francia, salvo un 3-0 de los italianos y con un set ganado por los galos. En caso de que los franceses ganen dos sets, pasa la Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí