SERÁ PARTE DEL EQUIPO ARGENTINO PARA LA SERIE ANTE COREA DEL SUR DE FEBRERO

Tirante y su enorme desafío en la Copa Davis

Cuatro de los cinco convocados el año pasado no podrán estar presentes. Será el debut del platense en el equipo argentino

Tirante y su enorme desafío en la Copa Davis

Primera vez para Thiago Tirante en el equipo argentino de la davis

6 de Enero de 2026 | 01:48
Edición impresa

El capitán de la Slección argentina de tenis, Javier Frana, confirmó los jugadores que representarán a la Albiceleste en la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis. Se destaca la presencia del platense Thiago Tirante.

El capitán argentino conformó una sorpresiva lista de convocados debido a que la serie se disputará los dos días anteriores al inicio del Argentina Open, el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de la ciudad surcoreana de Busan. Cuatro de los cinco convocados del año pasado no serán tenidos en cuenta en esta apertura.

En este contexto, Frana convocó para los singles al platense Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, ninguno dentro del top 100 del Ranking ATP. En cuanto a dobles, el capitán citó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

En relación a lo que fue la última serie en Copa Davis ante Alemania en noviembre donde quedó eliminado del Final 8 de la ciudad italiana de Bologna, el capitán argentino solo repite un integrante: el doblista Andrés Molteni que, junto a Horacio Zeballos, perdió increíblemente la llave ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6(10)-7(12).

Entre las principales ausencias, destacan las de Francisco Cerúndolo, el otro platense, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Zeballos, siendo el primero el único confirmado hasta el momento para participar del Argentina Open.

UNITED CUP

Estados Unidos le ganó 2-1 a España en la última fecha del Grupo A de la United Cup, el torneo mixto de tenis que se disputa en la ciudad australiana de Perth, y clasificó a cuartos de final.

El campeón arrancó con el pie derecho

Elogio de Checo Pérez a Franco Colapinto

El equipo argentino había vencido con contundencia a España por 3-0 y había caído 2-1 con Estados Unidos. Por ello, necesitaba un triunfo de los europeos para sellar su clasificación.

A pesar de este resultado que lo deja expectante en cuanto a su clasificación, Argentina recibió la grata noticia del triunfo 2-1 de Grecia sobre Gran Bretaña, que no le alcanza para ser mejor segundo y quedó eliminado.

Con este panorama, el equipo de Gutiérrez necesita cualquier resultado en la serie entre Italia y Francia, salvo un 3-0 de los italianos y con un set ganado por los galos. En caso de que los franceses ganen dos sets, pasa la Argentina.

 

