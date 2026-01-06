“¡Ya basta”, la respuesta groenlandesa a Washington

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, respondió con un contundente “¡Ya basta!” a las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a plantear la posibilidad de anexar la isla ártica a EE UU. Las palabras de Trump, pronunciadas pese a los pedidos de Copenhague y de las autoridades locales para respetar la integridad territorial, generaron preocupación en este territorio autónomo danés de alto valor estratégico y rico en recursos minerales aún sin explotar. El interés de Washington se intensificó tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, que reavivó temores sobre posibles presiones similares en otras regiones. Trump justificó su postura al afirmar que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de EE UU y que Dinamarca no estaría en condiciones de garantizarla. Nielssen rechazó cualquier intento de anexión y subrayó que su gobierno está abierto al diálogo, pero solo a través de canales diplomáticos y con pleno respeto al derecho internacional.
Las amenazas de Trump provocaron una rápida reacción en Europa, donde la Unión Europea, Reino Unido, Francia y Finlandia respaldaron a Dinamarca y recordaron que las fronteras no pueden modificarse por la fuerza y que el futuro de Groenlandia solo compete a Groenlandia y al Reino de Dinamarca.
