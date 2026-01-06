Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |RECHAZO A UNA ANEXIÓN

“¡Ya basta”, la respuesta groenlandesa a Washington

6 de Enero de 2026 | 02:34
Edición impresa

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, respondió con un contundente “¡Ya basta!” a las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a plantear la posibilidad de anexar la isla ártica a EE UU. Las palabras de Trump, pronunciadas pese a los pedidos de Copenhague y de las autoridades locales para respetar la integridad territorial, generaron preocupación en este territorio autónomo danés de alto valor estratégico y rico en recursos minerales aún sin explotar. El interés de Washington se intensificó tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, que reavivó temores sobre posibles presiones similares en otras regiones. Trump justificó su postura al afirmar que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de EE UU y que Dinamarca no estaría en condiciones de garantizarla. Nielssen rechazó cualquier intento de anexión y subrayó que su gobierno está abierto al diálogo, pero solo a través de canales diplomáticos y con pleno respeto al derecho internacional.

Las amenazas de Trump provocaron una rápida reacción en Europa, donde la Unión Europea, Reino Unido, Francia y Finlandia respaldaron a Dinamarca y recordaron que las fronteras no pueden modificarse por la fuerza y que el futuro de Groenlandia solo compete a Groenlandia y al Reino de Dinamarca.

 

