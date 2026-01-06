Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses

El Gobierno bonaerense extendió la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones a más de una decena de partidos del interior de la Provincia, en un reconocimiento explícito de la persistencia y magnitud del daño productivo. Las medidas van de prórrogas a nuevas declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario, con impacto directo sobre productores rurales afectados por excesos hídricos.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en cinco partidos: Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú. Será también para el período 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

En el caso de Pehuajó, la medida alcanza a la totalidad de sus circunscripciones, mientras que en Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú a amplias zonas rurales definidas por circunscripción catastral.

La emergencia también fue declarada para la mayor parte de las circunscripciones rurales de los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de las inundaciones obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.