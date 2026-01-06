Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

Política y Economía

Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses

Otorgarán beneficios fiscales y crediticios para productores rurales afectados por el avance del agua

Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
6 de Enero de 2026 | 08:07

Escuchar esta nota

El Gobierno bonaerense extendió la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones a más de una decena de partidos del interior de la Provincia, en un reconocimiento explícito de la persistencia y magnitud del daño productivo. Las medidas van de prórrogas a nuevas declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario, con impacto directo sobre productores rurales afectados por excesos hídricos.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en cinco partidos: Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú. Será también para el período 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

En el caso de Pehuajó, la medida alcanza a la totalidad de sus circunscripciones, mientras que en Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú a amplias zonas rurales definidas por circunscripción catastral.

La emergencia también fue declarada para la mayor parte de las circunscripciones rurales de los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de las inundaciones obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

A ese cuadro se suma la prórroga de la emergencia en General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde la Provincia extendió un régimen ya vigente hasta fines de abril de 2026.

Finalmente, otro decreto prorrogó la emergencia en el partido de Roque Pérez, donde las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII continuarán bajo ese régimen entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de este año. Según la justificación, las condiciones que motivaron la declaración original no solo no se revirtieron sino que siguen afectando la capacidad productiva de los establecimientos rurales, según evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos en campo.

LE PUEDE INTERESAR

La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina

LE PUEDE INTERESAR

El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave

Con esta medida, los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y podrán acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

En La Plata, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

Se achica el plantel y varios buscan salir

Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros

Mancuso pica en punta para reforzar la banda
Últimas noticias de Política y Economía

San Nicolás destinará más de $70.000 millones a obras de salud, urbanismo y seguridad

Pergamino refuerza la política de tolerancia cero: sin casco no se vende combustible

Lanzan la licitación del Tramo V del Plan del río Salado

La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
Deportes
Regalo de Reyes, por primera vez: Tomás Etcheverry debutó con triunfo en Hong Kong
Sebastián Villa quiere jugar en River: "Boca es pasado, si me llama Gallardo mañana mismo viajo"
Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro
Se achica el plantel y varios buscan salir
¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?
Información General
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11
Los Glaciares en llamas y un verano crítico en todo el país
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Espectáculos
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: amor y mar bajo el sol caribeño, las fotos
Millonaria deuda de Mickey Rourke: lanzó una colecta para salvar su casa
Luis Cavanagh rompió el silencio: dio su versión, luego de la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género
Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el salteño que le robó el corazón a Sofía "Jujuy" Jiménez
Tremenda noche en MasterChef Celebrity: se conoció al nuevo eliminado, los detalles 
Policiales
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla