El Mundo |MENSAJES CONTRADICTORIOS Y COMPARACIONES INCÓMODAS

Dudas sobre si el líder republicano tenía un plan para el “día después”

7 de Enero de 2026 | 02:02
Edición impresa

Tras la captura de Nicolás Maduro, comienzan a surgir crecientes sospechas en Washington sobre si Estados Unidos contaba realmente con una planificación clara para el escenario posterior.

El presidente Donald Trump ha afirmado de manera amplia y poco precisa que Washington “gobernará” Venezuela, pero sin detallar cómo se ejercerá ese control ni cuál será el modelo político o administrativo a seguir.

Las declaraciones de Trump contrastan con las del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha señalado que Estados Unidos no pretende asumir la gobernanza diaria del país y que, al menos por ahora, algunos cuadros del madurismo podrían permanecer en funciones. Rubio sostuvo que la principal herramienta de presión serán las sanciones sobre el sector petrolero y las redes criminales, una postura que alimenta la percepción de ambigüedad estratégica.

La falta de definiciones no ha pasado inadvertida entre exdiplomáticos. Dan Fried, exsubsecretario de Estado, advirtió que “no tenemos idea alguna de qué sigue” y sugirió que incluso dentro del reducido círculo que conocía el operativo existirían desacuerdos sobre cómo proceder. Según funcionarios actuales, cualquier planificación para “gobernar” Venezuela habría quedado restringida a un pequeño grupo de aliados políticos de Trump, sin la participación del aparato tradicional de seguridad y política exterior.

La incertidumbre contrasta con intervenciones pasadas, como Panamá en 1989 o Irak en 2003, precedidas por meses o años de debates interinstitucionales. A ello se suma la aparente desestimación de Trump hacia la líder opositora María Corina Machado, pese a su victoria electoral en 2024, y la insinuación de trabajar con figuras del actual poder.

Las dudas también emergen entre legisladores republicanos. Thomas Massie y Rand Paul alertaron sobre los riesgos de un cambio de régimen sin un plan claro, recordando los altos costos humanos y financieros de Irak y Afganistán.

