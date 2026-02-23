Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-0 a estudiantes (RC)

San Lorenzo volvió al triunfo ante un débil rival

San Lorenzo volvió al triunfo ante un débil rival
23 de Febrero de 2026 | 02:17
Edición impresa

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión. Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

No bien inició el partido, Matías De Rittis encaró por la derecha a una muy mal parada defensa del elenco cordobés, centró con espacio a Vietto, quien la empujó sin problemas frente a una floja respuesta visitante para poner el 1 a 0.

Para la segunda etapa, Estudiantes mostró un juego dominante pero no tuvo en el arco rival. Aun así contó con más chances de empatar que del local por aumentar el marcador. Hast que a falta de cinco minutos Cuello batalló contra la defensa ganar la pelota en ataque y tras un intenso empuje y un toque suave al arquero Lastra, el delantero puso el 2 a 0 a los 40 minutos del complemento.

 

