Le gatillaron con una escopeta a bordo de un taxi

Un taxista de La Plata vivió momentos de extremo terror cuando fue víctima de un violento asalto armado mientras realizaba un viaje en la zona sur de la ciudad. El chofer fue atacado por dos delincuentes que lo amenazaron con una escopeta recortada, lo golpearon y llegaron incluso a gatillarle dentro del vehículo.

Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 23.15, cuando el conductor del taxi tomó un pasajero en la intersección de calles 7 y 63, quien solicitó ser trasladado hasta la zona de calles 90 y 4, en Villa Elvira. La víctima relató el hombre aparentaba estar bien vestido y no despertó sospechas durante el inicio del viaje.

Al llegar al destino indicado, un segundo individuo subió al taxi, aparentemente conocido del primer pasajero. Fue en ese momento cuando ambos le pidieron al conductor avanzar unos metros más y, de manera sorpresiva, uno de ellos extrajo de una mochila una escopeta recortada, con la que lo apuntó directamente y le exigió la entrega de la recaudación.

El taxista se resistió al asalto y recibió un fuerte golpe en la espalda con el arma. En medio de la agresión, logró acelerar el vehículo, pero uno de los atacantes alcanzó a quitarle la llave del rodado. Acto seguido, volvió a apuntarlo con la escopeta y llegó a disparar, aunque el tiro no salió.

Ante esa situación, el chofer detuvo el auto y escapó corriendo hacia una garita policial ubicada en las inmediaciones. En el trayecto recibió la ayuda de un motociclista que, al advertir lo ocurrido, regresó con él hasta el taxi: los delincuentes se llevaron una billetera con documentación. La causa es investigada por la Policía, que trabaja para identificar a los autores del violento ataque armado.