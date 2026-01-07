Le gatillaron con una escopeta a bordo de un taxi

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un taxista de La Plata vivió momentos de extremo terror cuando fue víctima de un violento asalto armado mientras realizaba un viaje en la zona sur de la ciudad. El chofer fue atacado por dos delincuentes que lo amenazaron con una escopeta recortada, lo golpearon y llegaron incluso a gatillarle dentro del vehículo.
Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió alrededor de las 23.15, cuando el conductor del taxi tomó un pasajero en la intersección de calles 7 y 63, quien solicitó ser trasladado hasta la zona de calles 90 y 4, en Villa Elvira. La víctima relató el hombre aparentaba estar bien vestido y no despertó sospechas durante el inicio del viaje.
Al llegar al destino indicado, un segundo individuo subió al taxi, aparentemente conocido del primer pasajero. Fue en ese momento cuando ambos le pidieron al conductor avanzar unos metros más y, de manera sorpresiva, uno de ellos extrajo de una mochila una escopeta recortada, con la que lo apuntó directamente y le exigió la entrega de la recaudación.
El taxista se resistió al asalto y recibió un fuerte golpe en la espalda con el arma. En medio de la agresión, logró acelerar el vehículo, pero uno de los atacantes alcanzó a quitarle la llave del rodado. Acto seguido, volvió a apuntarlo con la escopeta y llegó a disparar, aunque el tiro no salió.
Ante esa situación, el chofer detuvo el auto y escapó corriendo hacia una garita policial ubicada en las inmediaciones. En el trayecto recibió la ayuda de un motociclista que, al advertir lo ocurrido, regresó con él hasta el taxi: los delincuentes se llevaron una billetera con documentación. La causa es investigada por la Policía, que trabaja para identificar a los autores del violento ataque armado.
LE PUEDE INTERESAR
Brutal robo en un estudio contable de Plaza Yrigoyen
LE PUEDE INTERESAR
En el Bosque, un runner corrió para salvar su vida
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí