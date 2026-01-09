Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

valentín carboni

9 de Enero de 2026 | 02:48
Valentín Carboni tuvo su presentación como refuerzo de Racing, donde estará a préstamo por un año. El flamante refuerzo que sacudió al mercado de pases, firmó su contrato y viajó a Paraguay, para incorporarse a la pretemporada que la Academia está realizando.

Sin dudas, es una de las grandes joyas que tendrá el fútbol argentino, ya que Carboni decidió tener rodaje para soñar con el Mundial. Luego de la rotura de ligamentos que sufrió tiempo atrás, perdió terreno en la Selección, más allá de la buena consideración que le tiene Scaloni.

Y para él, este Racing es el lugar ideal para encontrar su mejor versión. Además, usará una camiseta histórica: la número 21, que dejó Gabriel Arias.

Cabe destacar que además del campeonato, la Academia disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la fase inicial de la Copa Argentina en el semestre.

“Estoy muy contento y agradecido, tanto con el presidente de Racing, como con el de Inter y mi representante, que hicieron lo posible para que esté acá”, señaló Carboni horas atrás.

Y destacó que no dudó en sumarse al equipo: “Me inclinó (a llegar) el sentimiento. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en un club tan grande como Racing no lo dudé y acá estoy: muy contento, agradecido y con ganas de estar con el grupo”.

Hasta el momento, es la única incorporación de la Academia, ya que lo de Matko Miljevic se enfrió. Si bien estaba casi cerrado de palabra, todo cambió al momento del pago.

El acuerdo era de 3 millones de dólares por el 80% del pase del jugador, pero Huracán dio marcha atrás cuando Racing quiso pagar el monto en cuotas. Solo quiere el dinero al contado.

Si bien Milito es optimista con cerrar la operación, el club no estaría tan dispuesto en abonar todo el dinero en un solo pago, por lo que la situación se encuentra en stand by. A la espera de que se solucione esta situación, Racing piensa en su primer amistoso que será el 18 ante Universidad de Chile en Concepción.

 

