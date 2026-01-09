Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Valentín Carboni tuvo su presentación como refuerzo de Racing, donde estará a préstamo por un año. El flamante refuerzo que sacudió al mercado de pases, firmó su contrato y viajó a Paraguay, para incorporarse a la pretemporada que la Academia está realizando.
Sin dudas, es una de las grandes joyas que tendrá el fútbol argentino, ya que Carboni decidió tener rodaje para soñar con el Mundial. Luego de la rotura de ligamentos que sufrió tiempo atrás, perdió terreno en la Selección, más allá de la buena consideración que le tiene Scaloni.
Y para él, este Racing es el lugar ideal para encontrar su mejor versión. Además, usará una camiseta histórica: la número 21, que dejó Gabriel Arias.
Cabe destacar que además del campeonato, la Academia disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la fase inicial de la Copa Argentina en el semestre.
“Estoy muy contento y agradecido, tanto con el presidente de Racing, como con el de Inter y mi representante, que hicieron lo posible para que esté acá”, señaló Carboni horas atrás.
Y destacó que no dudó en sumarse al equipo: “Me inclinó (a llegar) el sentimiento. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en un club tan grande como Racing no lo dudé y acá estoy: muy contento, agradecido y con ganas de estar con el grupo”.
LE PUEDE INTERESAR
Un salto de calidad para los juveniles de Quilmes
LE PUEDE INTERESAR
San Carlos le renueva el vínculo a cuatro pilares
Hasta el momento, es la única incorporación de la Academia, ya que lo de Matko Miljevic se enfrió. Si bien estaba casi cerrado de palabra, todo cambió al momento del pago.
El acuerdo era de 3 millones de dólares por el 80% del pase del jugador, pero Huracán dio marcha atrás cuando Racing quiso pagar el monto en cuotas. Solo quiere el dinero al contado.
Si bien Milito es optimista con cerrar la operación, el club no estaría tan dispuesto en abonar todo el dinero en un solo pago, por lo que la situación se encuentra en stand by. A la espera de que se solucione esta situación, Racing piensa en su primer amistoso que será el 18 ante Universidad de Chile en Concepción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí