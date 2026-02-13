Esperaba el colectivo, pero llegó antes un delincuente: la golpeó y le sacó todo

Una mujer de 57 años sufrió un terrible hecho de inseguridad, a temprana hora de la mañana de ayer, mientras aguardaba en una parada de Los Hornos que arribara el micro.

De acuerdo a lo que supo este diario de un allegado a la pesquisa que está en marcha, el violento atraco se produjo en las calles 153 y 60, minutos después de las 6.

“La mujer relató que de pronto apareció un hombre que iba en una bicicleta del tipo todo terreno, color celeste”, citó inicialmente.

Enseguida, sumó que “el asaltante primero pasó con la bicicleta delante de la mujer, pero luego volvió en dirección donde estaba la víctima”.

“La sorprendió de atrás y le pegó trompadas en la cabeza, en su brazo derecho y en la oreja izquierda”, acotó.

DURA ADVERTENCIA

El vocero reveló después que, con la víctima aterrada por el violento accionar del asaltante, este último profundizó su plan de amedrentamiento profiriéndole “dame todo hija de p... o te mato”.

Al advertir a la mujer presa del miedo, el ladrón entonces le robó de un bolsillo un teléfono celular.

Con su objetivo cumplido, el agresivo sujeto se dio a la fuga rápidamente en una bicicleta.

“La señora alcanzó a ver que tomó por calle 153 en dirección a la avenida 60, para luego perderlo de vista”, puntualizó el informante.

Asimismo, consignó que los golpes que le propinó a la damnificada “le causaron algunas lesiones, fue atendida por eso en el UPA de Los Hornos, pero nada de gravedad”.

LO BUSCAN

La Policía de esa jurisdicción procura ahora dar con el paradero de ese asalto, para lo cual espera contar con imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar.

Es que, al parecer, los movimientos del delincuente no habrían sido presenciados por testigos.

El sumario está a cargo de la comisaría tercera con conocimiento de la UFI 9 de Autores Ignorados.