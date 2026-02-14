Les arrojó el celular para que lo dejaran de perseguir

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
La noche del último jueves resultó tristemente inolvidable para un joven de 21 años, quien además de sufrir el robo de su celular, se llevó el susto más grande de su vida.
Así surge de lo dado a conocer por un allegado a la investigación, quien refirió que todo se originó cuando el muchacho “fue al hipermercado Chango Más, de Camino General Belgrano y 541, para retirar de un Western Union casi 2 millones de pesos”.
Pero el vocero indicó que no pudo retirar ese monto porque “era de noche y esa sucursal de servicios financieros estaba cerrada. Por eso, realizó la operación mediante Pago Fácil y se acreditó la suma a su cuenta de Mercado Pago”.
Acotó que “luego pidió un viaje a la aplicación Uber Moto, pero como demoraba algunos minutos, salió del hipermercado caminando. Al llegar a 522 y 12, pasaron dos en una moto negra, uno se bajó, le apuntó con un revólver y cuando el joven quiso huir, lo siguieron y les tiró el celular que le robaron”.
