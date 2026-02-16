Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE RESPETO A LAS INSTITUCIONES

Obama, contra el “circo” político tras el video racista

El expresidente criticó la pérdida de decoro en la vida pública de EE UU luego de las imágenes ofensivas difundidas por Trump

Obama, contra el “circo” político tras el video racista

Los rostros de Michelle y Barack Obama con cuerpos de simios, en el video de la polémica / Web

16 de Febrero de 2026 | 01:28
Edición impresa

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó la pérdida de “vergüenza” en la política estadounidense tras la difusión de un video racista compartido desde la cuenta de Donald Trump en su red Truth Social. La pieza, publicada el 5 de febrero, incluía una imagen en la que Obama y su esposa Michelle aparecían con sus rostros sobre cuerpos de mono durante un instante, al final de un clip que promovía teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 ganadas por Joe Biden.

El video fue condenado por dirigentes de todo el espectro político. En un primer momento, la Casa Blanca desestimó las críticas como “falsa indignación”, aunque posteriormente atribuyó la publicación a un error de un asesor y eliminó el contenido. Trump, por su parte, afirmó no haber visto las imágenes ofensivas, aunque sostuvo las acusaciones de fraude electoral presentes en el material.

Consultado al respecto, Obama evitó nombrar directamente a su sucesor, pero señaló que la mayoría de los estadounidenses considera ese tipo de comportamiento “profundamente preocupante”. Denunció además que el clima político actual está dominado por un “espectáculo circense” en redes sociales y televisión, donde -dijo- se ha perdido el decoro y el respeto por las instituciones.

A su juicio, esta degradación del discurso público podría perjudicar a los republicanos afines a Trump en las elecciones de mitad de mandato, aunque confió en que “la respuesta final vendrá del pueblo estadounidense”.

El exmandatario también criticó la política migratoria vigente, en particular una amplia operación federal en Minesota que incluyó redadas masivas y dos tiroteos mortales. Calificó la conducta de los agentes como propia de “países autoritarios”, aludiendo a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Miles de efectivos participaron en las detenciones, defendidas por la administración como acciones selectivas contra delincuentes.

Obama expresó preocupación por el carácter “negligente y peligroso” de estas operaciones, pero destacó como signo de esperanza la reacción de comunidades y ciudadanos que se organizaron para documentar los procedimientos y protestar pacíficamente, incluso bajo condiciones climáticas extremas. “Ese comportamiento heroico de gente común es lo que debe darnos esperanza”, afirmó.

LE PUEDE INTERESAR

Quince años de poder felino en Downing Street

LE PUEDE INTERESAR

Juan Pablo II y su cercano vínculo con una filósofa

Las redadas provocaron manifestaciones en todo el país y coincidieron con un cierre parcial del gobierno que afectó al Departamento de Seguridad Nacional (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos), organismo que supervisa gran parte de la política migratoria. Mientras los legisladores debaten su financiación, los demócratas reclaman cambios sustanciales en la forma en que se llevan a cabo estas operaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Últimas noticias de El Mundo

Avance de Israel: registrará tierras en Cisjordania

Quince años de poder felino en Downing Street

Juan Pablo II y su cercano vínculo con una filósofa

Asesinato químico: cómo el Kremlin envenenó a Navalni
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Policiales
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla