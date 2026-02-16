Juan Pablo II y su cercano vínculo con una filósofa

Más de 350 cartas han revelado la profunda relación de amistad que mantuvieron durante más de tres décadas el futuro papa Juan Pablo II -cuando aún era el cardenal Karol Wojtyla- y la filósofa polaca Anna-Teresa Tymieniecka, casada y con hijos. La correspondencia, iniciada en 1973 tras conocerse por intereses intelectuales comunes, ofrece un retrato íntimo de un vínculo descripto por investigadores como “más que amigos, menos que amantes”.

Tymieniecka, especialista en fenomenología radicada en Estados Unidos, colaboró con Wojtyla en la ampliación de su obra “Persona y acción”. Ese trabajo conjunto derivó en encuentros personales, viajes y luego en un sostenido intercambio epistolar que continuó incluso después de que Wojtyla fuera elegido pontífice en 1978.

UN AFECTO INTENSO

Las cartas -donadas por la filósofa a la Biblioteca Nacional de Polonia y dadas a conocer décadas después- muestran un afecto intenso, expresado en un lenguaje espiritual y simbólico.

En una de ellas, Wojtyla responde a la frase “Te pertenezco” enviándole un escapulario, signo religioso de protección y vínculo devocional. Sin embargo, no se conservan las cartas de ella, lo que deja incompleta la historia.

Expertos y testigos coinciden en que la relación nunca rompió los límites del sacerdocio, aunque algunos sostienen que Tymieniecka pudo haber estado enamorada. La institución polaca, en cambio, la presenta como una de las muchas amistades cercanas del Papa.

El intercambio se prolongó hasta poco antes de la muerte de Juan Pablo II en 2005 y continuó siendo respetado por la filósofa hasta su fallecimiento en 2014.

Más allá de interpretaciones románticas o espirituales, las cartas revelan una conexión intelectual y emocional poco común, que humaniza a una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XX.