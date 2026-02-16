Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EL CÉLEBRE GATO LARRY FESTEJÓ SU CUMPLE

Quince años de poder felino en Downing Street

Quince años de poder felino en Downing Street

El gato Larry, a la entrada del número 10 de Downing Street / AFP

16 de Febrero de 2026 | 01:27
Edición impresa

El célebre gato Larry cumplió ayer 15 años como inquilino ilustre del 10 Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico en Londres. Su permanencia allí supera con creces la de la mayoría de los políticos que han pasado por ese despacho, lo que lo convierte en toda una institución nacional. Larry llegó en febrero de 2011 desde el refugio Battersea Dogs & Cats Home con una misión clara: cazar ratones. Desde entonces ostenta el pomposo título de “jefe cazador”, aunque su agenda diaria incluye tareas más relajadas, como recibir visitas, inspeccionar rincones y dormir largas siestas sobre muebles históricos.

A lo largo de estos años vio desfilar a numerosos líderes, desde David Cameron -quien lo recibió tras el referéndum del Brexit- hasta Boris Johnson y su escándalo del “partygate”. También sobrevivió al fugaz mandato de Liz Truss, convivió con Rishi Sunak y hoy comparte techo con el laborista Keir Starmer.

Convertido en una estrella global, Larry incluso roba cámaras a mandatarios extranjeros. Estuvo presente durante la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski y suele ser protagonista involuntario de escenas curiosas en la alfombra roja. En redes sociales también es famoso gracias a una cuenta humorística que ironiza sobre la política británica y suele bromear con figuras como Nigel Farage.

Aunque debe compartir la casa con los gatos de la familia Starmer, JoJo y Prince, su puesto está asegurado: Larry es considerado un “funcionario permanente”.

 

