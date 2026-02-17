Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Deportes |IGUALÓ 1-1 CON RIESTRA

La Lepra empató sobre la hora y se salvó la dupla

17 de Febrero de 2026 | 01:15
Edición impresa

Cuando parecía sellada la derrota y la dupla Orsi-Gómez armaba las valijas, un gol de Juan Ignacio Ramírez de penal a los 43 minutos del complemento le permitió a Newell’s Old Boys empatar 1-1 con Deportivo Riestra como visitante y dejar el último lugar de la tabla anual. Nicolás Benegas, en la primera etapa, había abierto el marcador para el Malevo.

Iban apenas 4 minutos cuando el colombiano Mosquera salvó a Newell’s al rechazar en la línea un remate de Pedro Ramírez. Sin embargo, no hubo salvación a los 34 minutos cuando un despeje fallido del paraguayo Saúl Salcedo le quedó servido a Benegas, quien definió sin problemas de zurda por debajo del arquero Arias.

En el segundo tiempo Newell’s buscó el empate pero dejó espacios en defensa. Así, Jonathan Herrera quedó mano a mano y el arquero chileno evitó la segunda caída de su arco. Cuando la Lepra estaba en estado de desesperación, Lobo Medina cobró penal, que cambió por gol el charrúa Juan Ramírez. Con el empate, la dupla técnica (campeona con Platense hace menos de un año) sigue dando pelea.

 

