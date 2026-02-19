Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LA SEXTA FECHA DEL APERTURA COMENZARÁ MAÑANA

Los partidos de hoy fueron reprogramados por el paro nacional

Belgrano llegó ayer y no jugará esta tarde en Varela / Prensa CAB

19 de Febrero de 2026 | 01:30
Edición impresa

Los cuatro partidos de hoy que estaban previstos para abrir la sexta fecha del Torneo Apertura fueron reprogramados por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Todos se disputarán durante el fin de semana.

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro y ante esta situación, los clubes ya analizan la posibilidad sobre cuándo se disputarán estos partidos. No se descarta que sean este mismo fin de semana. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto. Con la postergación, el choque entre el Halcón y el Pirata se jugará mañana a las 17:15, mientras que el duelo del Ciclón pasó para el domingo a las 17.

 

El único choque se disputará es el de Lanús ante Flamengo, por ser internacional

 

Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán. El duelo dle Rojo con la Lepra se jugará el sábado a las 17, mientras que el de la Gloria con el Decano se disputará mañana a las 20. Por su parte, Vélez - River se jugará el domingo a las 19:15 y no a las 18:30 como estaba pautado. También el duelo de Estudiantes con Sarmiento pasó el viernes a las 17:45 (iba a las 18).

EL CASO GRANATE

Más allá del paro nacional, el único partido que se jugará es el de Lanús ante Flamengo, por la Recopa Sudamericana. Por ser parte de un certamen internacional, el encuentro se disputará igual, ya que habrá una excepción para este choque. El Granate informó que todo se llevará a cabo con total normalidad en un duelo en el que estarán las dos hinchadas.

