La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Más competencia: el escenario para la venta de neumáticos en La Plata
Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Los partidos de hoy fueron reprogramados por el paro nacional
Estacionó el auto en el centro de La Plata y se lo robaron a plena luz del día
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son sus posibles complicaciones
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta
Úrsula Corberó compartió la primera foto de Dante, su hijo con el Chino Darín
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
El hermano de Icardi rompió el silencio: “No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda”
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Epstein: nenas francesas de 12 años “de regalo” y un piso de lujo en París
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Los números de la suerte del jueves 19 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
La bolsa de Nueva York en verde, con el repunte del sector tecnológico
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los cuatro partidos de hoy que estaban previstos para abrir la sexta fecha del Torneo Apertura fueron reprogramados por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Todos se disputarán durante el fin de semana.
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro y ante esta situación, los clubes ya analizan la posibilidad sobre cuándo se disputarán estos partidos. No se descarta que sean este mismo fin de semana. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto. Con la postergación, el choque entre el Halcón y el Pirata se jugará mañana a las 17:15, mientras que el duelo del Ciclón pasó para el domingo a las 17.
El único choque se disputará es el de Lanús ante Flamengo, por ser internacional
Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán. El duelo dle Rojo con la Lepra se jugará el sábado a las 17, mientras que el de la Gloria con el Decano se disputará mañana a las 20. Por su parte, Vélez - River se jugará el domingo a las 19:15 y no a las 18:30 como estaba pautado. También el duelo de Estudiantes con Sarmiento pasó el viernes a las 17:45 (iba a las 18).
LE PUEDE INTERESAR
Prestianni, el argentino en la mira del mundo
LE PUEDE INTERESAR
Vinícius trató de “cobardes” a los racistas
Más allá del paro nacional, el único partido que se jugará es el de Lanús ante Flamengo, por la Recopa Sudamericana. Por ser parte de un certamen internacional, el encuentro se disputará igual, ya que habrá una excepción para este choque. El Granate informó que todo se llevará a cabo con total normalidad en un duelo en el que estarán las dos hinchadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí