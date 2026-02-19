Tener que ir en moto a trabajar, un riesgo diario

La seguidilla de asaltos contra motociclistas que trabajan para aplicaciones de viaje sumó un nuevo capítulo en La Plata. Esta vez ocurrió en Los Hornos, donde un joven de 30 años fue interceptado por motochorros armados y despojado de su herramienta de trabajo.

El hecho se registró cerca de la medianoche, cuando la víctima circulaba en su Mondial LD 110 Max-RT gris por calle 155, realizando un viaje a través de la aplicación Uber. Al llegar a la intersección con 72 y disponerse a doblar, fue sorprendido por una Honda Twister con dos ocupantes. Según la denuncia, el acompañante descendió y, mediante amenazas con un arma de fuego, lo obligó a bajar del rodado. Ambos se fugaron.

El caso vuelve a encender la alarma entre quienes trabajan con aplicaciones de transporte, blanco reiterado de ataques que, en muchos casos, terminan con la pérdida total del vehículo, su única fuente de ingresos.