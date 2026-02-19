Indignación en Los Talas por la aparición de gatos muertos: sospechan envenenamiento

Vecinos de la zona de 174 Norte entre 81 y 82, en el barrio Los Talas de la localidad de Berisso, denunciaron la aparición de varios gatos muertos y manifestaron su profunda preocupación ante lo que sería un presunto caso de envenenamiento.

Según relataron frentistas del lugar, los felinos circulaban habitualmente por el barrio sin generar inconvenientes y eran alimentados por distintas familias. “Siempre se mantenían por la zona, eran buenos y hasta evitaban la presencia de roedores. No podemos entender quién pudo hacer esto”, expresaron con indignación.

En ese marco, una vecina contó que en la puerta de su vivienda encontró carne picada en estado sospechoso. “Cuando saqué el auto, mis perros salieron y me di cuenta que la carne estaba en mal estado, así que la junté y la tiré. Pero mi perra ya había comido un poco y después estuvo con vómitos”, relató la mujer, visiblemente preocupada.

Los vecinos no descartan que se trate de carne colocada intencionalmente con algún tipo de sustancia tóxica y solicitaron a las autoridades que investiguen lo ocurrido, además de pedir a la comunidad extremar los cuidados con sus mascotas.

Asimismo, recomendaron a quienes encuentren alimentos sospechosos en la vía pública que no los manipulen sin protección y den aviso inmediato a las autoridades correspondientes.