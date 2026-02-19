El peor final para la joven de 23 años que quería ser buzo

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
El peor final, el tan temido por todos. Ayer encontraron el cuerpo sin vida de Sofía Devries, la joven de 23 años que había desaparecido mientras realizaba una práctica de buceo para alcanzar su titulación en la zona habilitada del parque submarino de Puerto Madryn.
La investigación judicial ahora se orienta a determinar si existió una conducta negligente.
Según fuentes del caso, la causa avanza bajo la hipótesis de que, de comprobarse un delito, sería “del orden culposo, es decir, sin intención del resultado muerte”.
Un vocero con acceso al expediente indicó: “Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”.
