Nublado y con chance de lluvias: así va a estar el clima este jueves 19 en La Plata
La Ciudad tendrá este jueves 19 de febrero una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 27°.
El día se presentará con elevada humedad, lo que incrementará la sensación térmica en distintos momentos de la jornada. Además, se anticipan probabilidades de lluvias hacia el mediodía, por lo que no se descartan precipitaciones aisladas en la Región.
El tiempo se mantendría inestable al menos durante la primera parte del día, con mejoras temporarias hacia la tarde.
Se preveén días similares hasta el domingo inclusive.
