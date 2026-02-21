Etcheverry, a las semis del ATP de Río de Janeiro

Tomy sigue confirmando que el polvo de ladrillo brasileño le sienta bien. En una jornada histórica para su carrera, Tomás Martín Etcheverry (51°) derrotó al portugués Jaime Faria por 7-6(4) y 6-4, alcanzando así las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

Más allá del pase a la siguiente ronda, el triunfo tiene un peso estadístico importante: alcanzó las 100 victorias en el circuito ATP. El argentino, que viene de ser semifinalista en el reciente Argentina Open, mostró una madurez mental clave para destrabar un primer set sumamente parejo ante la sorpresa del torneo, el lucky loser Faria.

“Alcanzar los 100 triunfos es un sueño, pero el objetivo es seguir escalando. Me siento con mucha confianza en esta gira”, declaró el platense.

En tanto que el tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final tras caer en sets corridos frente al checo Vit Kopriva, que ahora será el rival de Etcheverry.

El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.

El checo tuvo una rápida revancha en Sudamérica, ya que semanas atrás había sido eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo, hermano mayor de Juan Manuel y campeón de ese certamen. En Río logró dos victorias consecutivas frente a tenistas argentinos y avanzó a semifinales.

Por el otro lado del cuadro, Thiago Tirante también buscaba su lugar para mantener la fuerte presencia argentina.