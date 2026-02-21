Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Triunfazo

Etcheverry, a las semis del ATP de Río de Janeiro

Etcheverry, a las semis del ATP de Río de Janeiro

Tomás Etcheverry

21 de Febrero de 2026 | 04:46
Edición impresa

Tomy sigue confirmando que el polvo de ladrillo brasileño le sienta bien. En una jornada histórica para su carrera, Tomás Martín Etcheverry (51°) derrotó al portugués Jaime Faria por 7-6(4) y 6-4, alcanzando así las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.

Más allá del pase a la siguiente ronda, el triunfo tiene un peso estadístico importante: alcanzó las 100 victorias en el circuito ATP. El argentino, que viene de ser semifinalista en el reciente Argentina Open, mostró una madurez mental clave para destrabar un primer set sumamente parejo ante la sorpresa del torneo, el lucky loser Faria.

“Alcanzar los 100 triunfos es un sueño, pero el objetivo es seguir escalando. Me siento con mucha confianza en esta gira”, declaró el platense.

En tanto que el tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final tras caer en sets corridos frente al checo Vit Kopriva, que ahora será el rival de Etcheverry.

El argentino, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 en un partido donde su rival mostró mayor solidez en los momentos decisivos y aprovechó las oportunidades de quiebre que se presentaron.

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno - Gimnasia

LE PUEDE INTERESAR

En marzo salen a la venta las nuevas camisetas

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de superar al italiano Luciano Darderi y al alemán Yannick Hanfmann, resultados que habían confirmado su crecimiento sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, Kopriva mantuvo un nivel regular durante todo el encuentro y controló el desarrollo sin ceder ventajas.

El checo tuvo una rápida revancha en Sudamérica, ya que semanas atrás había sido eliminado en el Argentina Open por Francisco Cerúndolo, hermano mayor de Juan Manuel y campeón de ese certamen. En Río logró dos victorias consecutivas frente a tenistas argentinos y avanzó a semifinales.

Por el otro lado del cuadro, Thiago Tirante también buscaba su lugar para mantener la fuerte presencia argentina.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Se va dejando copas y un sello imposible de olvidar

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Espectáculos
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”
Boquitas pintadas: quién es el ex Lobo, y actual Boca, que se inyectó los labios
La Ciudad
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
Policiales
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata
VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio
Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Política y Economía
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Los mercados le dieron el okey a la reforma laboral
Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla