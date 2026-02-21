Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Recibe a frankfurt

Bayern va por otro paso en la Bundesliga

Bayern va por otro paso en la Bundesliga
21 de Febrero de 2026 | 04:50
Edición impresa

Desde las 11:30 por ESPN, Bayern Munich recibe a Frankfurt con el objetivo de seguir sacando su ventaja de seis unidades en la Bundesliga sobre el Dortmund. Justamente, el escolta va a tener acción a partir de las 14:30, cuando visite al duro Leipzig por la pantalla de ESPN.

Completan a las 11.30: Colonia-Hoffenheim, Union Berlin-Bayer Leverkusen y Wolsburgo-Ausburgo (todos por Disney Plus Premium). Ayer, abrieron la fecha 23, Mainz 05 1-1 Hamburgo.

 

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986

