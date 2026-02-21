Malestar en el Ciclón por el poco descanso

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
La reprogramación del calendario del Torneo Apertura 2026 dejó a San Lorenzo como el equipo más perjudicado entre las fechas 6 y 7, ya que tendrá apenas 48 horas de descanso entre partidos, el mínimo permitido por reglamento, mientras la mayoría de los clubes contará con entre cuatro y seis días de recuperación.
La modificación del fixture volvió a impactar sobre el conjunto azulgrana, ya que el equipo jugará el domingo y volverá a presentarse el martes, una exigencia física significativa en un torneo parejo donde la recuperación suele marcar diferencias competitivas.
El reglamento exige un mínimo de 48 horas entre encuentros y el “Ciclón” cumplirá exactamente ese límite, lo que obligará al cuerpo técnico a realizar apenas un entrenamiento intermedio enfocado casi exclusivamente en la recuperación física. La diferencia con el resto del campeonato resulta marcada porque San Lorenzo será el único club con solo dos días de descanso y otros como Platense, Independiente, Central Córdoba y Vélez dispondrán de tres jornadas.
Diecisiete equipos tendrán al menos cuatro días, seis clubes llegarán a cinco y Sarmiento junto a Racing contarán con seis días completos para preparar sus compromisos por lo que la brecha evidencia una desigualdad deportiva en plena etapa inicial del torneo. Más allá del pedido del club, no hubo lugar por parte de la Liga.
