Un postergado por el paro y otros cuatro partidos en el Apertura

La jornada sabatina de la Liga Profesional comenzará con la visita de Independiente (9 puntos) a Independiente Rivadavia de Mendoza (12), en un encuentro que debió ser postergado por el paro general.

El partido se jugará desde las 17.00 en el estadio Juan Bautista Gargantini, se podrá ver a través de ESPN Premium y el árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

El equipo mendocino se encuentra en la segunda posición de la Zona B, donde lidera Tigre con 13 unidades. El conjunto de Victoria jugará esta noche desde las 21.30 en Santiago del Estero, ya que visitará a Central Córdoba (4) en el estadio Madre de Ciudades. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como juez principal a Nazareno Arasa.

En Vicente López, Platense (8) recibirá a Barracas Central (5). El partido comenzará a las 17.00, tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la TV estará a cargo de TNT Sports.

A las 19.15 habrá otros dos partidos: Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el Guillermo Laza (dirige Fernando Echenique, televisa TNT Sports) y Banfield será local ante Newell’s, con el arbitraje de Facundo Tello y TV por ESPN Pemium.