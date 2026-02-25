No aumenta: dicen que la carne recupera el precio

La carne vacuna subió más de 73% interanual, más del doble de la inflación general. El dato fue difundido desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y se atribuye a un contexto de oferta limitada, exportaciones firmes y consumo interno debilitado.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), afirmó en FM La Redonda que “son recuperaciones de precios, más que aumentos, porque la carne en los últimos dos años -y podríamos sumarle los dos años anteriores también- aumentó un 70%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor lo hizo en un 140%”. El dirigente analizó que “la producción de ganado es biológica y que depende mucho del clima. En 2023 tuvimos la mayor sequía de los últimos 50 años, y esto generó que en ese año tuviéramos 600.000 terneros menos, porque vaca mal alimentada no ovula y entonces no queda preñada”, dijo y añadió que “en 2024, hubo tres millones y medio de hectáreas inundadas y eso también generó dificultades alimenticias. La caída en la producción en ese año fue de 300.000 terneros menos. Y en el 2025 pasó mismo”.