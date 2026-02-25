Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |RUMORES DE ROMANCE A LA ORDEN DEL DÍA

Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri

El supuesto affaire entre la ex Primera Dama con el monarca español sigue causando sensación mientras el ex Presidente se apuraría a blanquear con una de las tres modelos con las que se lo vinculó

Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri

el rey de españa felipe vi brindando con juliana awada en una visita protocolar. Ahora, la pareja, protagoniza rumores de romance

25 de Febrero de 2026 | 02:32
Edición impresa

Aunque sin pruebas contundentes, el rumor de romance de Juliana Awada con el rey de España Felipe VI sigue generando repercusiones en el mundo entero. Mientras la Casa Real eligió el silencio, la ex Primera Dama siguió con su perfil bajo y se la vio siendo parte de una experiencia de lujo en el Caribe. Con esta bomba rebotando por todos los portales, Mauricio Macri no se queda atrás. Tras haber sido vinculado con varias mujeres hermosas, desde Guillermina Valdes hasta Natalia Graciano, ahora aseguran que estaría a un paso de blanquear con una ex novia de Gustavo Cerati, otra modelo. Y mientras estos supuestos affaires se roban los titulares de los portales, otro romance sacude a la farándula: ¿pasa algo entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio?

La versión de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe nació en la tarde del lunes. Fue Rodrigo Lussich, quien, en “Intrusos”, contó un chisme que, rápidamente, se expandió a la velocidad de la luz. Según fuentes desconocidas, la empresaria y el monarca estarían manteniendo un vínculo que haría estallar a la Casa Real española. Según el periodista, el matrimonio real estaría acabado desde hace años pero continúa para mantener la estabilidad institucional.

El rumor indica que la chispa se encendió en el marco de los encuentros protocolares que mantuvieron los matrimonios tanto en Argentina como en España. Ayer, las fotos de esas reuniones llamaron la atención, especialmente una en la que Awada y Felipe mantienen un fuerte cruce de miradas mientras, copa en mano, brindan con champagne. Todo lo demás es especulación.

Aunque desde la Corona española evitaron referirse a este escándalo, la prensa de aquel país asegura estar acostumbrada a los rumores de romance de su rey. No es la primera vez que el matrimonio real protagoniza chismes de infidelidad, sin embargo, esta vez es diferente para los argentinos en tanto la supuesta tercera en discordia es “nuestra”.

VIAJE AL PARAÍSO Y OTRO NOMBRE

Elogiada y respetada por su estilo y su bajo perfil, Juliana Awada evitó hacer declaraciones. Tras unos días de descanso en Punta del Este, regresó al país y volvió a armar las valijas, en tanto, hace unos días partió hacia Colombia en donde fue invitada por una de sus diseñadoras favoritas, Johanna Ortiz, para ser parte de una experiencia de lujo a bordo de un yate. La diseñadora decoró dos pisos de la embarcación, la piscina y la terraza, con sus textiles y realizó la presentación en un viaje promocional al que invitó a un selecto grupo de amigas y clientas que, para la ocasión, lucieron sus vestidos. Entre ellas estaba Juliana.

Awada, además, es protagonista de otra versión de romance. En “La mañana de Moria”, ayer, insistieron con otra teoría que indica que la empresaria de indumentaria estaría en una relación con un financista argentino que vive en el exterior y que, por él, se habría separado de Mauricio Macri.

Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?

La película que no fue: “El Padrino IV” casi se filma con Di Caprio, pero se cayó

MACRI, SIN PAUSA

Y mientras Juliana causa revuelo con sus versiones, Mauricio no se queda atrás. Según trascendió, el ex Presidente estuvo chateando a full con varias mujeres de la farándula argentina, aunque se detuvo en varias modelos: primero se lo vinculó con Guillermina Valdes (ella dijo que él le habló para invitarla a salir pero ella no aceptó), luego con Natalia Graciano (ex de Matías Martin, quien, ayer, manifestó su sorpresa por esta versión) y, ahora, con Chloé Bello, ex novia de Gustavo Cerati.

Según Yanina Latorre, está a un paso de blanquear con esta rubia a quien conoce desde hace años en tanto es amiga de la hija que vive en España. Al parecer, pronto se los verá juntos en algunos eventos a los que está invitado.

Y mientras la ex pareja presidencial se lleva varios lugares en el ojo del huracán mediático, otro supuesto romance (ver aparte) empezó a escalar peldaños: ¿qué pasa entre Francella y Marcovecchio ?

 

Multimedia

el rey de españa felipe vi brindando con juliana awada en una visita protocolar. Ahora, la pareja, protagoniza rumores de romance

mauricio macri

chloé bello

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

