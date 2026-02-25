En enero, el consumo doméstico cedió 0,8%

El consumo de los hogares argentinos registró en enero de 2026 una baja interanual de 0,8% y un alza de 0,7% contra diciembre de 2025.

Este resultado marca el tercer mes consecutivo con variaciones interanuales negativas, tras un primer semestre de 2025 que se había caracterizado por mostrar cifras positivas, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Este indicador releva mensualmente la evolución de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias, ampliando la información disponible sobre la actividad económica nacional.

Según el informe de la entidad, el ingreso nominal promedio por hogar se situó en $2.719.000 durante enero.

Al descontar el efecto de la inflación, este poder de compra se mantiene en niveles similares a los registrados en diciembre de 2025.

La estabilidad del ingreso real se da en un marco de leve aceleración de precios: la inflación de enero fue del 2,9%, lo que representa el quinto mes consecutivo con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 2%. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,4%.

El comportamiento del consumo durante el primer mes del año fue dispar según el rubro analizado.

Vivienda, alquileres y servicios públicos fue el sector de mejor desempeño con un crecimiento estimado del 7,1% interanual, aportando 1,2 puntos porcentuales positivos al índice general.

Indumentaria y calzado registró una caída del 0,8% respecto a enero de 2025.

Transporte y vehículos mostró un estancamiento con una leve baja del 0,1%, vinculada a la detención en el patentamiento de automóviles y motocicletas.

Recreación y cultura sufrió un retroceso del 3,7% interanual, contrayéndose por segundo mes consecutivo.