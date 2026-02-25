Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas

La intensa tormenta que se desató durante la madrugada del martes dejó al descubierto serios problemas en el industrial Albert Thomas. Es que a días del comienzo de clases, el edificio amaneció con grandes charcos producto de las filtraciones.

Uno de los puntos más comprometidos fue la entrada, donde se formó una especie de pileta que generaba riesgos para el personal. “También se mojó la escalera de mármol que, al estar desgastada, se vuelve sumamente resbaladiza”, advirtió un docente.

Las filtraciones afectaron tanto a la planta baja como al piso superior, aunque la mayor preocupación se concentra en el subsuelo, donde hay maquinarias y herramientas de alto valor pedagógico.