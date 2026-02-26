“Algunos vamos a quedar por el camino”

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, advirtió que el cambio de política económica provocará un severo impacto en algunos sectores y reconoció que habrá cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo. “Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, afirmó aunque casi justificó si el rumbo es un “país normal”.
Acerca del impacto, indicó: “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños”.
“No hay despido de personal. Nosotros, en el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída; eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”, precisó. Pese a este diagnóstico, Grinman afirmó que “están dispuestos a apoyar” porque consideran que es el camino correcto.
