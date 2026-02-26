Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Aseguran que buscan facilitar la cobrabilidad, a partir de cuotas más bajas

Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual

El nuevo esquema, que ya rige para tributos comerciales, se implementará a partir de marzo

Laura Romoli

26 de Febrero de 2026 | 01:27
A partir de marzo, el Municipio comenzará a cobrar la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) de forma mensual. De esta manera, el tributo que abonan los frentistas dejará de ser bimestral, como ya lo son desde enero las tasas comerciales.

Según pudo saber EL DIA, la medida obedece a una suerte de adaptación de la administración municipal a la crisis económica. “Todavía no vimos que la cobrabilidad se cayera, pero tenemos indicios de que la actividad económica bajó y lo continuará haciendo durante el año”, dijo el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), Carlos Mongan, en diálogo con este diario.

Por eso, el cambio de la metodología, que no altera el valor de las tasas, tiene por finalidad repartir en cuotas mensuales las obligaciones de los vecinos. El cambio en el modo de cobrar la SUM comenzará en pocos días, cuando haya que abonar la cuota 2, aunque ahora con un esquema de vencimientos mensual.

Según indicó Mongan, la medida se implementó luego de ver el buen comportamiento del contribuyente respecto a la mensualización del pago de las tasas comerciales, como son la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), la Monotasa, la Publicidad y Propaganda y la de Ocupación del Espacio Público.

ESQUEMA DE VENCIMIENTOS

Según indicaron desde la Comuna, los vencimientos pueden consultarse en el sitio oficial del APR, www.apronline.gob.ar. La cuota 2, con vencimiento el 10 de abril, puede abonarse con descuento hasta el 20 de marzo inclusive. En este caso no habrá segundo vencimiento.

En ese contexto, fuentes de la Comuna advirtieron que, momentáneamente, no podrá adelantarse el pago de cuotas no emitidas (el pago anual ya no estará disponible con cada boleta). Sin embargo, afirmaron que en los primeros meses del año “fueron muchos los vecinos que eligieron realizar el pago adelantado” de ese tributo.

A pesar de advertir una baja en la actividad económica de la Ciudad, Mongan indicó que en 2025 la cobrabilidad de la Municipalidad “se sostuvo en sus niveles históricos”, los que rondan el 60 por ciento. En ese sentido, dijo que todavía no se advirtió una baja en ese sentido.

ALGUNOS CASOS TESTIGOS

Nuestra ciudad posee 370 mil partidas de emisión de la tasa SUM, las que abarcan desde terrenos baldíos y monoambientes, hasta viviendas estándar, casas en countries y campos.

A modo de ejemplo, un departamento céntrico de 130 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida 7, abona 16.000 pesos por mes, en concepto de la tasa SUM. En cambio, un departamento céntrico en la misma zona pero de 66 metros cuadrados, abona mensualmente 11.200 pesos.

En tanto, una casa de unos 150 metros cuadrados en la zona de plaza Olazabal paga mensualmente unos 38.800 pesos, mientras que una casa en un country de City Bell de unos 250 metros cuadrados, 80.100 pesos.

Por otra parte, una vivienda de 100 metros cuadrados en Villa Elvira abona mensualmente 7.700 pesos.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

