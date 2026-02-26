La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Vecinos de Altos de San Lorenzo que viven en la zona de 610 y 29, y alrededores, denuncian el grave deterioro de las calles de acceso a urbanizaciones como las denominadas “Los Teritos”, “Los contenedores” y “Los Eucaliptus”.
Para llegar a esos barrios hay que moverse por las calles 7, 13, 22 o la 137, ya fuera del casco. Cuentan en esos vecindarios que los problemas empiezan en la 610, una especie de eje que sube hacia sus casas.
Juan Pablo Di Benedetto, vecino de “Los Teritos” (610 y 29), lamentó que “la paz del lugar te la saca el hecho de no poder llegar bien. Las dos únicas formas de acceso son por calle 13 o por 137 y ambas están destrozadas. Cuando llueve es imposible circular”.
Además, los frentistas aseguran que la calle 610, entre 13 y 22, “está asfaltada pero completamente destruida”, mientras que el tramo de 31 entre 610 y 615 “es tierra de nadie, con autos incendiados, montañas de basura, ratas y múltiples riesgos para las familias que vivimos en el lugar”, agregó Di Benedetto.
También señalaron que ya realizaron varios reclamos ante el Municipio, donde se iniciaron expedientes, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni novedades al respecto.
A esta situación se suma el testimonio de Daniel Núñez, quien vive en la zona de 608 entre 26 y 27. “Al principio solo se podía ingresar hasta calle 25. Ahora, esquivando pozos y rompiendo los vehículos, se puede avanzar más allá de 25 por la 610”, relató en tono irónico.
Eliseo Aspectía, vecino de 609 entre 27 y 28, contó que a diario circula por 610 desde 13 hasta 28 y describió como “tremenda” la cantidad de pozos. Además, aseguró que ya debió reparar varias cubiertas por las roturas provocadas por el mal estado de la calle.
