Neumáticos: “Estabamos robando con los precios”

En las últimas horas se viralizó la insólita respuesta de un empresario de una de las principales cadenas de distribución de neumáticos del país. La misma fue incluso citada, con críticas, por el presidente Javier Milei.

Roberto Méndez, CEO de Gomería Neumen, admitió que el sector obtuvo ganancias excepcionales durante la etapa de mayores restricciones a las importaciones y que hubo incrementos de precios muy por encima de lo habitual. “Estábamos robando con los precios de los neumáticos”, lanzó en una entrevista en el canal de streaming Ahora Play. “Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo.

El Presidente, citando las declaraciones del CEO de Neumen, apuntó contra empresarios: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. ¡Viva la Libertad, Carajo”!