Neumáticos: “Estabamos robando con los precios”

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En las últimas horas se viralizó la insólita respuesta de un empresario de una de las principales cadenas de distribución de neumáticos del país. La misma fue incluso citada, con críticas, por el presidente Javier Milei.
Roberto Méndez, CEO de Gomería Neumen, admitió que el sector obtuvo ganancias excepcionales durante la etapa de mayores restricciones a las importaciones y que hubo incrementos de precios muy por encima de lo habitual. “Estábamos robando con los precios de los neumáticos”, lanzó en una entrevista en el canal de streaming Ahora Play. “Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo.
El Presidente, citando las declaraciones del CEO de Neumen, apuntó contra empresarios: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. ¡Viva la Libertad, Carajo”!
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí